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Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше

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Четверг 09 сентября 2021 07:03
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше Фото: в Украине подорожает проезд в маршрутках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках. Так цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины.

Об этом сообщает "Телеграф".

В Одессе с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют по городу, подорожает до 10, а в некоторых и до 11 гривен. Объявления с этой информацией появились в транспорте.

Сейчас одесситы платят 7 гривен, но, по словам перевозчикам, этот тариф занижен. Решение о повышении проезда принимает местный департамент транспорта. В последний раз цены на проезд в городе повышались в 2018 году.

Подорожание проезда ожидается также в Бердянске Запорожской области. Точной даты повышения еще нет, но известно, что проезд установят на уровне 8 гривен. Сейчас проезд в маршрутках составляет 6 гривен.

В Павлограде Днепропетровской области также будет дорожать проезд. Здесь цена увеличится на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута стоимость проезда составит от 7 до 9 гривен.

Жителям Северодонецка Луганской области также следует приготовится к подорожанию проезда в маршрутках. Точных цифр пока нет, но известно, что подорожание произойдет до конца года. В настоящее время цена проезда составляет 5 гривен.

Напомним, в Киеве сняли на видео маршрутчика с одним глазом, распивающего за рулем пиво.

Ранее в Киеве состояние маршрутки напугало людей.

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