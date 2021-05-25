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Проезд в городской электричке может взлететь до 80 грн: названа причина

Новина українською →
Київ, Вторник 25 мая 2021 14:07
Проезд в городской электричке может взлететь до 80 грн: названа причина Фото: проезд в городской электричке может подорожать (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Проезд в городской электричке может вырасти до 80 гривен. Из-за ограничений карантина объем пассажирских перевозок снизился на 39%, соответственно снизились и доходы предприятия.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе", пишет UBR.ua.

Кроме уменьшения пассажиропотока необходимость повысить проезд в этом виде транспорта связан с отсутствием у коммунального предприятия "Киевпастранс" собственной железнодорожной инфраструктуры и ремонтной базы железнодорожных вагонов.

Из-за этого "Киевпастранс" должен оплачивать счета за пользование инфраструктурой "Укрзализныце".

"Так как стоимость проездного билета складывается из себестоимости перевозки – зарплат, горюче-смазочных материалов, обслуживания и ремонта подвижного состава, – из-за повышения стоимости этих основных составляющих сегодня существенно выросла себестоимость одной поездки… Кроме того, неурегулированным остается вопрос компенсации из госбюджета проезда иногородних льготников", – рассказали в предприятии.

Напомним, что на прошлой неделе в "Киевпастрансе" опубликовали обращение к киевской власти и потребовали повысить тариф на проезд с нынешних 8 грн до "экономически обоснованного уровня". Для автобусов, троллейбусов и трамваев он составляет 25,18 грн, для электрички – 78,9 грн.

Как мы ранее писали, киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро и когда поднимутся цены.

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