Проїзд у міській електричці може злетіти до 80 грн: названа причина

Проїзд у міській електричці може зрости до 80 гривень. Через обмеження карантину обсяг пасажирських перевезень знизився на 39%, відповідно знизилися і доходи підприємства.

Про це повідомили в "Київпастрансі", пише UBR.ua.

Крім зменшення пасажиропотоку необхідність підвищити проїзд у цьому виді транспорту пов'язаний з відсутністю у комунального підприємства "Київпастранс" власної залізничної інфраструктури та ремонтної бази залізничних вагонів.

Через це "Київпастранс" повинен оплачувати рахунки за користування інфраструктурою "Укрзалізниці".

"Через те, що вартість проїзного квитка складається з собівартості перевезення-зарплат, паливно-мастильних матеріалів, обслуговування і ремонту рухомого складу, – через підвищення вартості цих основних складових сьогодні істотно зросла собівартість однієї поїздки ... крім того, неврегульованим залишається питання компенсації з держбюджету проїзду іногородніх пільговиків", – розповіли в підприємстві.

Нагадаємо, що минулого тижня в "Київпастрансі" опублікували звернення до київської влади та зажадали підвищити тариф на проїзд з нинішніх 8 грн до "економічно обґрунтованого рівня". Для автобусів, тролейбусів і трамваїв він становить 25,18 грн, для електрички – 78,9 грн.