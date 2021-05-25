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Проїзд у міській електричці може злетіти до 80 грн: названа причина

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 14:07
Проїзд у міській електричці може злетіти до 80 грн: названа причина Фото: проїзд у міській електричці може подорожчати (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Проїзд у міській електричці може зрости до 80 гривень. Через обмеження карантину обсяг пасажирських перевезень знизився на 39%, відповідно знизилися і доходи підприємства.

Про це повідомили в "Київпастрансі", пише UBR.ua.

Крім зменшення пасажиропотоку необхідність підвищити проїзд у цьому виді транспорту пов'язаний з відсутністю у комунального підприємства "Київпастранс" власної залізничної інфраструктури та ремонтної бази залізничних вагонів.

Через це "Київпастранс" повинен оплачувати рахунки за користування інфраструктурою "Укрзалізниці".

"Через те, що вартість проїзного квитка складається з собівартості перевезення-зарплат, паливно-мастильних матеріалів, обслуговування і ремонту рухомого складу, – через підвищення вартості цих основних складових сьогодні істотно зросла собівартість однієї поїздки ... крім того, неврегульованим залишається питання компенсації з держбюджету проїзду іногородніх пільговиків", – розповіли в підприємстві.

Нагадаємо, що минулого тижня в "Київпастрансі" опублікували звернення до київської влади та зажадали підвищити тариф на проїзд з нинішніх 8 грн до "економічно обґрунтованого рівня". Для автобусів, тролейбусів і трамваїв він становить 25,18 грн, для електрички – 78,9 грн.

Як ми раніше писали, киянам розповіли, скільки повинен коштувати проїзд в метро і коли піднімуться ціни.

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