Продюсер "Голосу країни" розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Володимир Завадюк розповів, з чим стикнувся після камінг-ауту

Володимир одразу зазначив, що насправді ЛГБТ-пари зовсім не повинні нічим відрізнятися від інших. І попри те, що деякі люди й досі шукають ці відмінності - їх не повинно бути.

"Має бути рівність в усьому і я сподіваюсь, що ця рівність і відсутність будь-якої дискримінації, вона буде в нашій країні чимось абсолютно звичним для більшості людей" - каже Завадюк.

Та все ж таки чоловік вирішив проговорили певні відмінності, які існують та з чим він сам зіткнувся після свого камінг-ауту.

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"Засудження. Часто, зокрема у своїх коментарях, я бачу засудження до ЛГБТ стосунків. Вони зазвичай виглядають як претензії до того, що такі пари не мають транслювати свої стосунки та своє кохання. Не мають права проявляти свої емоції: обійматися, цілуватися, торкатися одне одного", - ділиться продюсер.

Володимир зауважив, що на його думку, в сучасному суспільстві - це абсолютно дивна історія. Бо ЛГБТ-пари мають право на кохання, так само як і гетеросексуали. Любов безмежно гарна, вона має неймовірні прояви. Її потрібно демонструвати і в жодному разі не соромитись своїх почуттів.

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Друга проблема з якою зіткнувся сам чоловік - цивільні партнерства. Тобто, за його словами, наша країна вже на шляху до цього. Але поки що це все ще не вирішене питання - це є також нерівність в порівнянні з гетеросексуальними парами.

"Це дуже важливо для базових прав людей. Насамперед це необхідно, щоб захистити права військових. Оскільки десятки з них не можуть офіційно узаконити свої стосунки, бо їхні партнери чи партнерки однієї статі з ними. І тому, у випадках поранення, зникнення безвісти, загибелі - їхні сім‘ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави", - зауважує Володимир.

Далі він доповнив, що ми все ще на шляху до цього і цього року Міністерство юстиції підтримали законопроект № 9103, який має на меті дозволити українцям укладати зареєстровані (цивільні) партнерства.

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А ось третя проблема, яку розкриває чоловік у stories, дійсно є дуже серйозною, адже стосується того, що пари ЛГБТ не можуть всиновити дитину, на відміну від гетеросексуальних пар.

"Це дуже велика проблема, адже діти в гетеросексуальних і ЛГБТ-парах отримують однакову любов та увагу. І я хочу поділитися цікавими дослідженнями стосовно цього", - пише продюсер.

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Дослідження щодо виховання дітей гетеросексуальними та ЛГБТ-парами

"Як вказував у 2010 році Макс Розенфельд зі Стенфордського університету, ні в одній з 45-ти раніше опублікованих в науковій літературі, робіт, присвячених проблемі гомосексуальних батьків, не знайдено жодних статистично-значущих недоліків у дітей, вихованих батьками-геями або батьками лесбійками порівняно з іншими дітьми", - йдеться у прикладі Завадюка.

Також він додав, що результати досліджень підтверджують, що діти з одностатевих пар, по всій видимості, не мають вад розвитку. Порівнюючи студентів, діти, виховані в одностатевих парах, у рамках статистичної вірогідності не відрізняються від дітей гетеросексуальних подружніх пар.

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Володимир Завадюк з Артуром Кулаковським на прогулянці (фото: instagram.com/zavaduk)