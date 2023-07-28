Українці очолили прайд у Берліні та пронесли портрети українських ЛГБТ-військових: фото з акції

У столиці Німеччини відбулася визначна світова подія відома за назвою Берлінський прайд. Акція відбувається щороку, починаючи з 1979 року. Цьогоріч українські активісти також долучилися та очолили ходу.

Українську делегацію було видно здалеку, адже це кілька десятків активістів, одягнених у веселкові футболки з національною символікою. На чолі - засновник ГО "ЛГБТ-військові України" та волонтер Марлен Шкандаль, який вирізнявся жовто-блакитними крилами за спиною.

Українські ЛГБТ-активісти взяли участь в Берлінському прайді (фото: пресслужба)

До української колони в процесі ходи приєднувалося все більше не байдужих людей, які розділяють ті самі цінності. Серед них був посол України в Німеччині Олексій Макеєв, а також відомий дизайнер і активіст Френк Вільде, який підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни.

Головною метою акції українських активістів було показати, що ЛГБТ-культура також виборює свободу України в бою.

До українців приєднувалося багато іноземців, у результаті чого утворилася велика колона (фото: пресслужба)

Окрім прапорів активісти несли портрети українських ЛГБТ-військових, які служать в ЗСУ. На портретах було написано: "Нам потрібен вступ в НАТО! Українські ЛГБТ-солдати борються за існування України!"

"Українські квір-військові зараз захищають не тільки Україну від російської навали. Вони серед інших героїв та героїнь боронять цінності свободи та рівноправ'я, ключові для Європи. Не існує веселки без жовтого та блакитного, не існуватиме вільної Європи без перемоги України. Тому українські прайд-групи й нагадування про війну мають бути в ефірі постійно", - прокоментував координатор комунікацій КиївПрайду Едвард Різ.

До речі, раніше ми спілкувалися з ЛГБТ-військовим. У великому інтерв'ю РБК-Україна Аарон Джонс розповів про ставлення до геїв у ЗСУ, роль церкви в Україні та важливості одностатевих шлюбів і цивільних партнерств.