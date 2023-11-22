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Продюсер "Голосу країни" розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Середа 22 листопада 2023 19:33
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Продюсер "Голосу країни" розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут Володимир Завадюк розповів про проблеми ЛГБТ-пар (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Юлія Любченко

ЛГБ спільноти досі не є повністю визнані у нашому суспільстві, проте останнім часом медійні люди не мають сильного страху зізнаватися у своїй нетрадиційній орієнтації. І цю тему активно підіймає Володимир Завадюк, що зустрічається з дизайнером, на ім'я Артур Кулаковський.

Про те, з чим зіткнувся продюсер після свого камінг-ауту, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram-stories Володимира.

Володимир Завадюк розповів, з чим стикнувся після камінг-ауту

Володимир одразу зазначив, що насправді ЛГБТ-пари зовсім не повинні нічим відрізнятися від інших. І попри те, що деякі люди й досі шукають ці відмінності - їх не повинно бути.

"Має бути рівність в усьому і я сподіваюсь, що ця рівність і відсутність будь-якої дискримінації, вона буде в нашій країні чимось абсолютно звичним для більшості людей" - каже Завадюк.

Та все ж таки чоловік вирішив проговорили певні відмінності, які існують та з чим він сам зіткнувся після свого камінг-ауту.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аутПродюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

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"Засудження. Часто, зокрема у своїх коментарях, я бачу засудження до ЛГБТ стосунків. Вони зазвичай виглядають як претензії до того, що такі пари не мають транслювати свої стосунки та своє кохання. Не мають права проявляти свої емоції: обійматися, цілуватися, торкатися одне одного", - ділиться продюсер.

Володимир зауважив, що на його думку, в сучасному суспільстві - це абсолютно дивна історія. Бо ЛГБТ-пари мають право на кохання, так само як і гетеросексуали. Любов безмежно гарна, вона має неймовірні прояви. Її потрібно демонструвати і в жодному разі не соромитись своїх почуттів.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аутПродюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Скриншоти

Друга проблема з якою зіткнувся сам чоловік - цивільні партнерства. Тобто, за його словами, наша країна вже на шляху до цього. Але поки що це все ще не вирішене питання - це є також нерівність в порівнянні з гетеросексуальними парами.

"Це дуже важливо для базових прав людей. Насамперед це необхідно, щоб захистити права військових. Оскільки десятки з них не можуть офіційно узаконити свої стосунки, бо їхні партнери чи партнерки однієї статі з ними. І тому, у випадках поранення, зникнення безвісти, загибелі - їхні сім‘ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави", - зауважує Володимир.

Далі він доповнив, що ми все ще на шляху до цього і цього року Міністерство юстиції підтримали законопроект № 9103, який має на меті дозволити українцям укладати зареєстровані (цивільні) партнерства.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аутПродюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аутПродюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Скриншоти

А ось третя проблема, яку розкриває чоловік у stories, дійсно є дуже серйозною, адже стосується того, що пари ЛГБТ не можуть всиновити дитину, на відміну від гетеросексуальних пар.

"Це дуже велика проблема, адже діти в гетеросексуальних і ЛГБТ-парах отримують однакову любов та увагу. І я хочу поділитися цікавими дослідженнями стосовно цього", - пише продюсер.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аутПродюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Скриншоти

Дослідження щодо виховання дітей гетеросексуальними та ЛГБТ-парами

"Як вказував у 2010 році Макс Розенфельд зі Стенфордського університету, ні в одній з 45-ти раніше опублікованих в науковій літературі, робіт, присвячених проблемі гомосексуальних батьків, не знайдено жодних статистично-значущих недоліків у дітей, вихованих батьками-геями або батьками лесбійками порівняно з іншими дітьми", - йдеться у прикладі Завадюка.

Також він додав, що результати досліджень підтверджують, що діти з одностатевих пар, по всій видимості, не мають вад розвитку. Порівнюючи студентів, діти, виховані в одностатевих парах, у рамках статистичної вірогідності не відрізняються від дітей гетеросексуальних подружніх пар.

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аутПродюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Скриншоти

Продюсер &quot;Голосу країни&quot; розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут

Володимир Завадюк з Артуром Кулаковським на прогулянці (фото: instagram.com/zavaduk)

Нагадаємо, як українці очолили прайд у Берліні та пронесли портрети українських ЛГБТ-військових.

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