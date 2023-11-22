Продюсер "Голосу країни" рассказал, с чем столкнулся, когда сделал каминг-аут

ЛГБ сообщества до сих пор не полностью признаны в нашем обществе, однако в последнее время медийные люди не имеют сильного страха признаваться в своей нетрадиционной ориентации. И эту тему активно поднимает встречающийся с дизайнером Владимир Завадюк по имени Артур Кулаковский.

О том, с чем столкнулся продюсер после своего камингаута, рассказывает РБК-Украина с ссылкой на Instagram -stories Владимира.

Владимир Завадюк рассказал, с чем столкнулся после каминг-аута

Владимир сразу отметил, что на самом деле ЛГБТ-пары совсем не должны ничем отличаться от других. И несмотря на то, что некоторые люди до сих пор ищут эти отличия - их не должно быть.

"Должно быть равенство во всем и я надеюсь, что это равенство и отсутствие какой-либо дискриминации, оно будет в нашей стране чем-то абсолютно привычным для большинства людей" - говорит Завадюк.

И все же мужчина решил проговорили определенные существующие различия и с чем он сам столкнулся после своего каминг-аута.

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"Осуждение. Часто, в основном в своих комментариях, я вижу осуждение в ЛГБТ отношений. Они обычно выглядят как претензии к тому, что такие пары не должны транслировать свои отношения и свою любовь. Не имеют права проявлять свои эмоции: обниматься, целоваться, касаться одно одного", - делится продюсер.

Владимир отметил, что по его мнению, в современном обществе - это совершенно удивительная история. Ибо ЛГБТ-пары имеют право на любовь, равно как и гетеросексуалы. Любовь безгранично хороша, она имеет невероятные проявления. Ее нужно демонстрировать и ни в коем случае не стесняться своих чувств.

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Вторая проблема с которой столкнулся сам мужчина - гражданские партнерства. То есть, по его словам, наша страна уже на пути к этому. Но пока это все еще не решенный вопрос - это также неравенство по сравнению с гетеросексуальными парами.

"Это очень важно для базовых прав людей. В первую очередь это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку десятки из них не могут официально узаконить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного пола с ними. И поэтому, в случаях ранения, пропажи без вести, гибели - их семьи и они сами не имеют достаточной юридической защиты со стороны государства", - отмечает Владимир.

Далее он дополнил, что мы все еще на пути к этому и в этом году Министерство юстиции поддержали законопроект №9103, который должен позволить украинцам заключать зарегистрированные (гражданские) партнерства.

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А вот третья проблема, которую раскрывает мужчина в stories, действительно очень серьезная, ведь касается того, что пары ЛГБТ не могут усыновить ребенка, в отличие от гетеросексуальных пар.

"Это очень большая проблема, ведь дети в гетеросексуальных и ЛГБТ-парах получают одинаковую любовь и внимание. И я хочу поделиться интересными исследованиями по этому поводу", - пишет продюсер.

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Исследования по воспитанию детей гетеросексуальными и ЛГБТ-парами

"Как указывал в 2010 году Макс Розенфельд из Стэнфордского университета, ни в одной из 45-ти ранее опубликованных в научной литературе, работ, посвященных проблеме гомосексуальных родителей, не найдено никаких статистически-значимых недостатков у детей, воспитанных родителями-геями или родителями лесбиянками в сравнении с другими детьми", - говорится в примере Завадюка.

Также он добавил, что результаты исследований подтверждают, что дети из однополых пар, по всей видимости, не имеют недостатков развития. Сравнивая студентов, дети, воспитанные в однополых парах, в рамках статистической вероятности не отличаются от детей гетеросексуальных супружеских пар.

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Владимир Завадюк с Артуром Кулаковским на прогулке (фото: instagram.com/zavaduk)