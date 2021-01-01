Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи

Для сияющего внешнего вида важно иметь здоровую ухоженную кожу. И здесь немаловажную роль играет питание, ошибки в котором очень быстро отражаются на вашем лице, вызывая ранее увядание, старения, а также ряд кожных заболеваний.

Эксперты рассказали, как коррекция питания поможет вашей коже долго сохранять молодость и красоту, пишет newsyou.info.

Главные враги кожи

Сахар

Сахар часто является причиной ухудшения кожи. Употребление продукта нарушает систему очистки, засоряет клетки и запускает процесс старения кожи.

Молочные продукты

В продуктах из коровьего молока содержится казеин А1, стимулирующий выработку подкожного сала, что провоцирует воспаление кожи.

Кофе

Кофе усиливает реакцию организма на стресс, что становится причиной выработки избытка кортизола и адреналина. А эти гормоны (особенно кортизол) являются причиной прыщей.

Алкоголь

Алкоголь является мочегонным средством, из-за которого тело теряет воду. В результате мелкие морщины становятся более заметными. Кроме того из-за спиртного снижается уровень витамина А, который является мощным антиоксидантом и играет ключевую роль в выработке коллагена.

Глютен

Глютен является частой причиной акне, аллергических высыпаний и экземы. Кроме того из-за глютена снижается упругость кожи, углубляются морщины, появляются пигментные пятна и отеки.

Друзья нашей кожи:

Красные и оранжевые овощи - они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, нужных нашей коже.

Орехи - нормализуют внутриклеточный обмен и тормозят окислительные процессы.

Рыба - источник жирных кислот, которые замедляют разрушение коллагена.

Морепродукты - источник йода, кальция, фосфора, меди, железа и цинка. Это все необходимо нашей коже.

Яйца - продукт, богатый витамином А, В и селеном, которые помогают бороться с акне и возрастными изменениями кожи.

Авокадо - благодаря содержанию олеиновой кислоты, авокадо улучшает регенерацию кожи.

Цитрусовые - сильнейшие антиоксиданты, которые способствуют синтезу эластина, необходимого для тонуса кожи.

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