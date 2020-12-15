Эти пять продуктов опасно есть на ночь

Какие продукты опасно есть на ночь (фото: freepik)

Врачи назвали пять продуктов, которыми опасно подкрепляться на ночь, ведь это чревато нарушением пищеварительной системы, появлением изжоги, ожирением и прочими неприятными проблемами со здоровьем.

Дело в том, что пищеварительная система более всего активна утром, а к ночи ее деятельность замедляется. Поэтому следует очень избирательно относиться к тому, что вы едите накануне отхода ко сну, пишет newsyou.info.

Из-за проблем с желудком, которые вы можете испытывать ночью, нарушается сон. А недостаток полноценного отдыха, в свою очередь, чреват сердечно-сосудистыми проблемами. Также может ухудшаться кровоснабжение мозга, что повышает риск разных нарушений, включая усталость и перепады настроения.

Красное мясо

Продукт содержит большое количество белка, что полезно при похудении. Но это не самая лучшая идея для вечерней трапезы - такая пища слишком тяжелая. Отдайте предпочтение на ужин белому мясу - индейке или курице.

Мороженое

Смесь молочного и углеводов - слишком тяжелая нагрузка для организма на ночь. К тому же избыток сахара и калорий точно не поспособствует здоровому сну и полноценному отдыху.

Крестоцветные овощи

И хотя брокколи и цветная капуста очень полезны, от них также стоит отказаться в качестве ужина. Ведь овощи содержат в избытке много клетчатки, для переваривания которой нужно время.

Кетчуп

В популярном соусе слишком много подсластителей, которые будут способствовать росту уровня сахара и активному отложению жира в ненужных местах. Кроме того из-за высокой кислотности употребление кетчупа чревато изжогой.

Темный шоколад

Это лакомство во многом полезно для здоровья, но разные его виды все же содержат сахар, который может препятствовать процессу похудения. Также в его состав входит аминокислота, которая может держать организм в напряжении ночью.

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