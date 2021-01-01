Ці продукти прискорюють в'янення і старіння шкіри

Для сяючого вигляду важливо мати здорову та доглянуту шкіру. І тут важливу роль відіграє харчування, помилки в якому дуже швидко відбиваються на вашому обличчі, викликаючи раннє в'янення, старіння, а також ряд шкірних захворювань.

Експерти розповіли, як корекція харчування допоможе вашій шкірі довго зберігати молодість і красу, пише newsyou.info.

Головні вороги шкіри

Цукор

Цукор часто є причиною погіршення шкіри. Вживання продукту порушує систему очищення, засмічує клітини і запускає процес старіння шкіри.

Молочні продукти

У продуктах із коров'ячого молока міститься казеїн А1, стимулюючий вироблення підшкірного сала, що провокує запалення шкіри.

Кава

Кава підсилює реакцію організму на стрес, що стає причиною вироблення надлишку кортизолу та адреналіну. А ці гормони (особливо кортизол) є причиною прищів.

Алкоголь

Алкоголь є сечогінним засобом, через який тіло втрачає воду. В результаті дрібні зморшки стають більш помітними. Крім того, через спиртне знижується рівень вітаміну А, який є потужним антиоксидантом і відіграє ключову роль у виробленні колагену.

Глютен

Глютен є частою причиною акне, алергічних висипань та екземи. Крім того, через глютен знижується пружність шкіри, поглиблюються зморшки, з'являються пігментні плями і набряки.

Друзі нашої шкіри:

Червоні і помаранчеві овочі - вони містять велику кількість вітамінів і мікроелементів, потрібних нашій шкірі.

Горіхи - нормалізують внутрішньоклітинний обмін та гальмують окислювальні процеси.

Риба - джерело жирних кислот, які сповільнюють руйнування колагену.

Морепродукти - джерело йоду, кальцію, фосфору, міді, заліза і цинку. Це все необхідно нашій шкірі.

Яйця - продукт, багатий вітаміном А, В і селеном, які допомагають боротися з акне і віковими змінами шкіри.

Авокадо - завдяки вмісту олеїнової кислоти, авокадо покращує регенерацію шкіри.

Цитрусові - сильні антиоксиданти, які сприяють синтезу еластину, необхідного для тонусу шкіри.

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