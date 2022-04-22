Эти продукты усиливают тревожное состояние: что стоит исключить из рациона

Во войны придерживаться правильного режима питания сложно. А тем более использовать для еды только полезные продукты. Поэтому люди чаще ограничиваются быстрыми перекусами или употребляют то, что, по их мнению, поддерживает эмоциональное состояние в порядке.

Однако некоторые продукты могут усиливать тревогу, негативно влиять на эмоциональное состояние и даже вредить организму. С чем стоит быть осторожнее, рассказала нутрициолог Анна Пархоменко.

Алкоголь

Спиртные напитки повышают уровень кортизола (гормона стресса) в организме и после употребления усиливается ощущение тревоги и беспокойства. Способа избежать такого воздействия алкоголя на организм, кроме полного отказа, не существует.

Аспартам

Популярный заменитель сахара аспартам подавляет образование серотонина (гормона счастья). А еще он способствует угнетению микробиоты ЖКТ, что может привести к увеличению веса и расстройствам эндокринной системы. Аспартам часто встречается в сладких газированных напитках – от них стоит отказаться полностью.

Кофеин

Все напитки с кофеином повышают уровень кортизола и тем самым стимулируют повышение тревожности. Безопасная доза кофеина в день – 300-400 мг. И нужно чаще пить травяные чаи и обычную воду.

В одной чашке американо (робуста, 170 мл) – 160 мг

В одной чашке американо (арабика, 170 мл) – 80 мг

Банка энергетика (240 мг) – 80 мг

Чашка черного чая пакетированного (240 мл) – 50 мг

Чашка зеленого чая (240 мл) – 30 мг

Чашка какао (1 ч. ложка порошка) – 15 мг

10 г черного шоколада – 20 мг

Транс-жиры

Исследования показывают, что между употреблением транс-жиров, фаст-фуда и тревожными состояниями и депрессией – есть связь. Употребление таких продуктов в рационе стоит минимизировать. Постарайтесь не делать такую пищу основой питания и не употребляйте ее ежедневно.

Сахар и рафинированные продукты

Белый рис, овсяные хлопья, обычный сахар, белый хлеб – при злоупотреблении таких продуктов или же при негармоничном употреблении могут быть проблемы. В крови возникают контрастные перепады уровня глюкозы и инсулина, а значит и дофамина. Резкие скачки могут привести к чувству тревоги, апатии и даже агрессии.

Негармоничное употребление – это комбинирование в одной тарелке белков жиров, сложных углеводов, клетчатки и десертов.