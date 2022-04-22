Эти продукты усиливают тревожное состояние: что стоит исключить из рациона
Во войны придерживаться правильного режима питания сложно. А тем более использовать для еды только полезные продукты. Поэтому люди чаще ограничиваются быстрыми перекусами или употребляют то, что, по их мнению, поддерживает эмоциональное состояние в порядке.
Однако некоторые продукты могут усиливать тревогу, негативно влиять на эмоциональное состояние и даже вредить организму. С чем стоит быть осторожнее, рассказала нутрициолог Анна Пархоменко.
Алкоголь
Спиртные напитки повышают уровень кортизола (гормона стресса) в организме и после употребления усиливается ощущение тревоги и беспокойства. Способа избежать такого воздействия алкоголя на организм, кроме полного отказа, не существует.
Аспартам
Популярный заменитель сахара аспартам подавляет образование серотонина (гормона счастья). А еще он способствует угнетению микробиоты ЖКТ, что может привести к увеличению веса и расстройствам эндокринной системы. Аспартам часто встречается в сладких газированных напитках – от них стоит отказаться полностью.
Кофеин
Все напитки с кофеином повышают уровень кортизола и тем самым стимулируют повышение тревожности. Безопасная доза кофеина в день – 300-400 мг. И нужно чаще пить травяные чаи и обычную воду.
- В одной чашке американо (робуста, 170 мл) – 160 мг
- В одной чашке американо (арабика, 170 мл) – 80 мг
- Банка энергетика (240 мг) – 80 мг
- Чашка черного чая пакетированного (240 мл) – 50 мг
- Чашка зеленого чая (240 мл) – 30 мг
- Чашка какао (1 ч. ложка порошка) – 15 мг
- 10 г черного шоколада – 20 мг
Транс-жиры
Исследования показывают, что между употреблением транс-жиров, фаст-фуда и тревожными состояниями и депрессией – есть связь. Употребление таких продуктов в рационе стоит минимизировать. Постарайтесь не делать такую пищу основой питания и не употребляйте ее ежедневно.
Сахар и рафинированные продукты
Белый рис, овсяные хлопья, обычный сахар, белый хлеб – при злоупотреблении таких продуктов или же при негармоничном употреблении могут быть проблемы. В крови возникают контрастные перепады уровня глюкозы и инсулина, а значит и дофамина. Резкие скачки могут привести к чувству тревоги, апатии и даже агрессии.
Негармоничное употребление – это комбинирование в одной тарелке белков жиров, сложных углеводов, клетчатки и десертов.
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