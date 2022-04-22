Ці продукти підсилюють тривожний стан: що варто виключити з раціону

Під час вагітності дотримуватися правильного режиму харчування складно. А тим більше використовувати для їжі тільки корисні продукти. Тому люди частіше обмежуються швидкими перекусами або вживають те, що, на їхню думку, підтримує емоційний стан в порядку.

Однак деякі продукти можуть посилювати тривогу, негативно впливати на емоційний стан і навіть шкодити організму. З чим варто бути обережніше, розповіла нутриціолог Анна Пархоменко.

Алкоголь

Спиртні напої підвищують рівень кортизолу (гормону стресу) в організмі й після вживання посилюється відчуття тривоги та занепокоєння. Способу уникнути такого впливу алкоголю на організм, крім повної відмови, не існує.

Аспартам

Популярний замінник цукру аспартам пригнічує утворення серотоніну (гормону щастя). А ще він сприяє пригніченню мікробіоти шлунково-кишкового тракту, що може привести до збільшення ваги та розладів ендокринної системи. Аспартам часто зустрічається в солодких газованих напоях - від них варто відмовитися повністю.

Кофеїн

Всі напої з кофеїном підвищують рівень кортизолу і тим самим стимулюють підвищення тривожності. Безпечна доза кофеїну в день - 300-400 мг. І потрібно частіше пити трав'яні чаї та звичайну воду.

В одній чашці американо (робуста, 170 мл) - 160 мг

В одній чашці американо (Арабіка, 170 мл) - 80 мг

Банка енергетика (240 мг) - 80 мг

Чашка чорного чаю пакетованого – 240 мл) - 50 мг

Чашка зеленого чаю – 240 мл) - 30 мг

Чашка какао (1 ч. ложка порошку) - 15 мг

10 г чорного шоколаду-20 мг

Трансжири

Дослідження показують, що між вживанням трансжирів, фаст-фуду і тривожними станами та депресією – є зв'язок. Вживання таких продуктів в раціоні варто мінімізувати. Постарайтеся не робити таку їжу основою харчування і не вживайте її щодня.

Цукор і рафіновані продукти

Білий рис, вівсяні пластівці, звичайний цукор, білий хліб – при зловживанні таких продуктів або ж при негармонійному вживанні можуть бути проблеми. У крові виникають контрастні перепади рівня глюкози та інсуліну, а значить і дофаміну. Різкі скачки можуть привести до почуття тривоги, апатії та навіть агресії.

Негармонійне вживання - це комбінування в одній тарілці білків жирів, складних вуглеводів, клітковини та десертів.