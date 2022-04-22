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Ці продукти підсилюють тривожний стан: що варто виключити з раціону

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П'ятниця 22 квітня 2022 21:37
Ці продукти підсилюють тривожний стан: що варто виключити з раціону Які продукти посилюють тривожність і занепокоєння (Колаж)
Автор: Анна Шиканова

Під час вагітності дотримуватися правильного режиму харчування складно. А тим більше використовувати для їжі тільки корисні продукти. Тому люди частіше обмежуються швидкими перекусами або вживають те, що, на їхню думку, підтримує емоційний стан в порядку.

Однак деякі продукти можуть посилювати тривогу, негативно впливати на емоційний стан і навіть шкодити організму. З чим варто бути обережніше, розповіла нутриціолог Анна Пархоменко.

Алкоголь

Спиртні напої підвищують рівень кортизолу (гормону стресу) в організмі й після вживання посилюється відчуття тривоги та занепокоєння. Способу уникнути такого впливу алкоголю на організм, крім повної відмови, не існує.

Аспартам

Популярний замінник цукру аспартам пригнічує утворення серотоніну (гормону щастя). А ще він сприяє пригніченню мікробіоти шлунково-кишкового тракту, що може привести до збільшення ваги та розладів ендокринної системи. Аспартам часто зустрічається в солодких газованих напоях - від них варто відмовитися повністю.

Кофеїн

Всі напої з кофеїном підвищують рівень кортизолу і тим самим стимулюють підвищення тривожності. Безпечна доза кофеїну в день - 300-400 мг. І потрібно частіше пити трав'яні чаї та звичайну воду.

  • В одній чашці американо (робуста, 170 мл) - 160 мг
  • В одній чашці американо (Арабіка, 170 мл) - 80 мг
  • Банка енергетика (240 мг) - 80 мг
  • Чашка чорного чаю пакетованого – 240 мл) - 50 мг
  • Чашка зеленого чаю – 240 мл) - 30 мг
  • Чашка какао (1 ч. ложка порошку) - 15 мг
  • 10 г чорного шоколаду-20 мг

Трансжири

Дослідження показують, що між вживанням трансжирів, фаст-фуду і тривожними станами та депресією – є зв'язок. Вживання таких продуктів в раціоні варто мінімізувати. Постарайтеся не робити таку їжу основою харчування і не вживайте її щодня.

Цукор і рафіновані продукти

Білий рис, вівсяні пластівці, звичайний цукор, білий хліб – при зловживанні таких продуктів або ж при негармонійному вживанні можуть бути проблеми. У крові виникають контрастні перепади рівня глюкози та інсуліну, а значить і дофаміну. Різкі скачки можуть привести до почуття тривоги, апатії та навіть агресії.

Негармонійне вживання - це комбінування в одній тарілці білків жирів, складних вуглеводів, клітковини та десертів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали фрукт, яким можна замінити три яйця.

А також ми розповідали про те, чим можна замінити дорогі та корисні продукти в раціоні.

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