Продукты в супермаркетах теперь можно легко проверить с помощью смартфона: что известно

Украинцы теперь смогут проверять качество продуктов в супермаркетах с помощью смартфона. Потребители смогут узнать информацию о подлинности продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция".

Как сообщается на правительственном портале, все созданные реестры для внедрения рынка органического производства будут в открытом доступе, а туда входят: Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции, Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, Государственный реестр органических семян и посадочного материала.

Этими базами смогут воспользоваться все участники рынка для ведения своей хозяйственной деятельности.

"Сегодня, к сожалению, производство всей органической продукции находится вне пределов правового поля. Любой может подделывать такую продукцию и маркировать знаком "органический продукт", а потребители - покупать под этим знаком продукцию, не являющуюся таковой. Мы исправляем это и защищаем производителей действительно органической продукции", - прокомментировал нововведение министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Украинцы получат с помощью смартфонов доступ к такой информации: