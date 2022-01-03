Продукты будут недоступны для некоторых украинцев: эксперт о риске продовольственного кризиса
Украине не грозит продовольственный кризис, но с финансовой доступностью продуктов питания может сложиться непростая ситуация, и для некоторых категорий граждан товар на полках магазинов будет недоступным из-за подорожания, вызванного высокими ценами на газ для предприятий.
Об этом рассказал эксперта Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Украинского радио".
Он напомнил, что Кабмин в конце декабря ограничил стоимость газа для производителей социальных продуктов после их предупреждения, что в противном случае в течение января они будут вынуждены поднять цены на хлеб и подсолнечное масло минимум на 25%.
Но при этом высокие тарифы на "голубое топливо" остаются актуальными для других переработчиков аграрной продукции (к примеру, мясников, производителей тепличных овощей), чья деятельность "не менее связана с затратами газа или энергоносителями".
"Поэтому возникает логичный вопрос: "Почему же тогда правительство не внесло их в категории, подпадающие под государственное регулирование?" Я убежден, что в правительство вскоре посыплется огромное количество обращений от других категорий переработчиков относительно предоставления преференций, которые сегодня правительство анонсировало выделенным переработчикам", - подчеркнул Пендзин.
Эксперт не считает, что из-за высоких цен на газ Украине грозит возникновение продовольственного кризиса. Однако есть другая угроза - продукты питания будут недоступны для определенных категорий граждан.
"Может сложиться такая ситуация, что в Украине в магазинах будут ломиться полки от продуктов, но определенные категории социально незащищенных граждан (пенсионеры, инвалиды) не смогут их приобрести из-за финансовых трудностей", - высказался он.
По словам эксперта, у правительства было 2 варианта: либо вводить продовольственные субсидии, либо "сделать так, чтобы хлеб был доступен для всех категорий граждан".
В итоге Кабмин выбрал второй путь, и ввел до 30 марта государственное регулирование на энергоносители для определенных категорий производителей социально значимых продуктов питания. Что, в свою очередь, ожидаемо вызвало недовольство газодобытчиков.
Напомним, Кабмин 30 декабря ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, поставляемого производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка до 30 апреля составит 24%.
Норма постановления распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство таких товаров:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
- Хлеб ржано-пшеничный
- Яйца куриные категории С1
- Птица (тушка куриная)
- Батон
- Масло подсолнечное.
Также мы писали о том, что перед этим нардеп, первый замглавы комитета ВРУ по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что в Украине могут подорожать товары в магазинах и существует риск инфляции из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса, что в итоге ляжет на плечи потребителей продукции - населения.