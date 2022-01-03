Продукти будуть недоступні для деяких українців: експерт про ризик продовольчої кризи

Україні не загрожує продовольча криза, але з фінансовою доступністю продуктів харчування може скластися непроста ситуація, і для деяких категорій громадян товар на полицях магазинів буде недоступним через подорожчання, викликаного високими цінами на газ для підприємств.

Про це розповів експерта Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі " Українського радіо ".

Він нагадав, що Кабмін наприкінці грудня обмежив вартість газу для виробників соціальних продуктів після їх попередження, що в іншому випадку протягом січня вони будуть змушені підняти ціни на хліб та олію мінімум на 25%.

Але при цьому високі тарифи на "блакитне паливо" залишаються актуальними для інших переробників аграрної продукції (наприклад, м'ясників, виробників тепличних овочів), чия діяльність "не менш пов'язана з витратами газу або енергоносіями".

"Тому виникає логічне запитання: "Чому ж тоді уряд не вніс їх до категорій, що підпадають під державне регулювання?" Я переконаний, що до уряду невдовзі посиплеться величезна кількість звернень від інших категорій переробників щодо надання тих преференцій, які сьогодні уряд анонсував виокремленим переробникам", - підкреслив Пендзин.

Експерт не вважає, що через високі ціни на газ Україні загрожує виникнення продовольчої кризи. Однак є інша загроза - продукти харчування будуть недоступні для певних категорій громадян.

"Може скластися така ситуація, що в Україні у магазинах ламатимуться полиці від продуктів, але певні категорії соціально незахищених громадян (пенсіонери, інваліди) не матимуть змоги їх придбати через фінансові труднощі", - висловився він.

За словами експерта, в уряду було 2 варіанти: або вводити продовольчі субсидії, або "зробити так, щоб хліб був доступний для всіх категорій громадян".

У підсумку Кабмін вибрав другий шлях, і ввів до 30 березня державне регулювання на енергоносії для певних категорій виробників соціально значущих продуктів харчування. Що, своєю чергою, очікувано викликало невдоволення газовидобувачів.

Нагадаємо, Кабмін 30 грудня запровадив граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, що поставляється виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня складе 24%.

Норма постанови поширюється на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво таких товарів: