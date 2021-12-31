Кабмин ограничил цену на газ для производителей социальных продуктов: сколько будут платить
Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 30 декабря 2021 г. № 1435.
Норма постановления распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
- Хлеб ржано-пшеничный
- Яйца куриные категории С1
- Масло подсолнечное
- Батон
Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания из-за значительного повышения цен на газ. Также рассматривается возможность установления максимальных наценок на социальные продукты.