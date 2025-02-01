Названо кращі продукти, які пригнічують апетит: що додати в раціон

Чому ми набираємо вагу?

Ключова причина зайвої ваги - надлишок калорій, які ми споживаємо більше, ніж витрачаємо. Якщо протягом дня людина перевищує свою калорійну норму, залишок енергії організм відкладає "про запас" у вигляді жиру.

Які продукти допомагають контролювати апетит?

Білкові продукти

Білки насичують надовго, а їх перетравлення потребує багато енергії. Наприклад, з 100% калорій білкової їжі організм використовує 30% лише на її засвоєння.

Нежирна риба: судак, щука, хек, минтай, камбала, окунь.

Морепродукти: кальмари, креветки.

Нежирне м’ясо: куряче філе (2 г жиру на 100 г), телятина, яловичина.

Кисломолочний сир із жирністю до 5%.

Продукти з клітковиною

Клітковина створює відчуття ситості, наповнюючи шлунок. Вона міститься в овочах, зелені, вівсянці та інших крупах. Частина клітковини просто виходить із організму, не додаючи калорій.

Вода

Вода - найкращий спосіб наповнити шлунок без калорій. Регулярне споживання води перед їжею допомагає зменшити апетит.

Що варто врахувати?

Обирайте білкові продукти з мінімальною жирністю, адже жири є найбільш калорійним макронутрієнтом (9 ккал на грам).

Звертайте увагу на етикетки: різні частини м’яса чи риби мають різний вміст жиру.

Замість яєць можна використовувати лише яєчні білки, щоб уникнути зайвих жирів із жовтків.

Включивши до раціону нежирні білкові продукти, клітковину та воду, можна зменшити ризик переїдання та підтримувати здорову вагу. Такі продукти не лише насичують, а й допомагають контролювати апетит, сприяючи більш збалансованому харчуванню.