Названо кращі продукти, які пригнічують апетит: що додати в раціон

Багато людей шукають способи підтримувати вагу або худнути без строгих дієт. Як уникнути переїдання та знайти продукти, які можна споживати без шкоди для фігури? Існують продукти, які мають низьку калорійність, добре насичують і допомагають контролювати апетит.
Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Ключова причина зайвої ваги - надлишок калорій, які ми споживаємо більше, ніж витрачаємо. Якщо протягом дня людина перевищує свою калорійну норму, залишок енергії організм відкладає "про запас" у вигляді жиру.
Білкові продукти
Продукти з клітковиною
Клітковина створює відчуття ситості, наповнюючи шлунок. Вона міститься в овочах, зелені, вівсянці та інших крупах. Частина клітковини просто виходить із організму, не додаючи калорій.
Вода
Вода - найкращий спосіб наповнити шлунок без калорій. Регулярне споживання води перед їжею допомагає зменшити апетит.
Включивши до раціону нежирні білкові продукти, клітковину та воду, можна зменшити ризик переїдання та підтримувати здорову вагу. Такі продукти не лише насичують, а й допомагають контролювати апетит, сприяючи більш збалансованому харчуванню.
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До речі, українцям розповіли, чи дійсно шлунок "розтягується" від переїдання.