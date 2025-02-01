Названы лучшие продукты, подавляющие аппетит: что добавить в рацион

Почему мы набираем вес?

Ключевая причина лишнего веса - избыток калорий, которые мы потребляем больше, чем тратим. Если в течение дня человек превышает свою калорийную норму, остаток энергии организм откладывает "про запас" в виде жира.

Какие продукты помогают контролировать аппетит?

Белковые продукты

Белки насыщают надолго, а их переваривание требует много энергии. Например, из 100% калорий белковой пищи организм использует 30% только на ее усвоение.

Нежирная рыба: судак, щука, хек, минтай, камбала, окунь.

Морепродукты: кальмары, креветки.

Нежирное мясо: куриное филе (2 г жира на 100 г), телятина, говядина.

Творог кисломолочный с жирностью до 5%.

Продукты с клетчаткой

Клетчатка создает ощущение сытости, наполняя желудок. Она содержится в овощах, зелени, овсянке и других крупах. Часть клетчатки просто выходит из организма, не добавляя калорий.

Вода

Вода - лучший способ наполнить желудок без калорий. Регулярное потребление воды перед едой помогает уменьшить аппетит.

Что стоит учесть?

Выбирайте белковые продукты с минимальной жирностью, ведь жиры являются наиболее калорийным макронутриентом (9 ккал на грамм).

Обращайте внимание на этикетки: разные части мяса или рыбы имеют разное содержание жира.

Вместо яиц можно использовать только яичные белки, чтобы избежать лишних жиров из желтков.

Включив в рацион нежирные белковые продукты, клетчатку и воду, можно уменьшить риск переедания и поддерживать здоровый вес. Такие продукты не только насыщают, но и помогают контролировать аппетит, способствуя более сбалансированному питанию.