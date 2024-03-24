Продукти, одяг і ліки: добірка фондів, які допомагають українцям у всіх областях

Фонди, які допомагають по всій Україні

"Кримський фронт" надає допомогу у вигляді продуктових наборів та засобів гігієни сім’ям ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно відправити запит на електронну пошту - crimean.front@gmail.com. У листі потрібно вказати:

ПІБ

ідентифікаційний код

перелік допомоги, якої потребуєте

номер телефону

місто проживання

номер відділення "Нової пошти"

додати фото довідки ВПО

Благодійний фонд "Let’s help" також направляє адресну допомогу. Українцям надають продуктові набори: олію, крупи, макарони, цукор, сіль, спеції, борошно, консерви та інше, а також засоби гігієни (підгузки для дорослих). Допомогу можуть отримати самотні люди за 60 років, котрі не мають повнолітніх дітей та онуків і без статусу переселенця.

Щоб отримати допомогу, потрібно скинути запит на пошту фонду - office@letshelp.com.ua. У листі потрібно вказати:

ПІБ

рік народження

ідентифікаційний код

населений пункт

номер телефону отримувача

Фонди відправляють адресну допомогу (фото: Facebook/БФ Let's help)

Допомога жителям Краматорська, які зараз перебувають у Києві

ХАБ "Наш Краматорськ" допомагає ВПО з Краматорська, які зараз проживають у Києві. Продуктові набори видають тим, хто ще жодного разу не отримував допомогу від фонду. Допомога передбачена для осіб віком за 55 років. Набір надається один на сім’ю.

Допомогу можна отримати за адресою: Київ, вул. Завальна 1В, 2 поверх. Додаткова інформація за номером тел.: 050 055 50 96. Для отримання допомоги при собі потрібно мати оригінали документів.

Допомога в Одеській області

Благодійний фонд "Пліч-о-пліч" видає продукти, одяг, ковдри, постільну білизну, засоби гігієни людям з інвалідністю І та ІІ груп, багатодітним сім’ям, переселенцям, мешканцям і пенсіонерам міста та області.

Детальну інформацію, як отримати допомогу, можна дізнатись за номером тел.: 067 127 00 09. Допомогу видають за адресою: Одеса, проспект Шевченка, 1/2.

Допомога у Харкові

Спортивний та гуманітарний центр "АКВАРЕНА" - допомагає:

продуктовими наборами

юридичними консультаціями для ВПО

непродовольчими товарами і речами

Допомога передбачена для багатодітних сімей; переселенців, інвалідів І, ІІ та ІІІ груп, пенсіонерів (за віком), малозабезпечених (потрібно надати довідку про взяття на облік у соцзахисті).

Допомогу видають за адресою: Харків, вулиця Римарська, 26-а.

Допомога у Кривому розі (Дніпропетровська область)

Центр підтримки ВПО "24" допомагає переселенцям та всім, хто потрапив у складну життєву ситуацію через війну.

Благодійники надають:

хостел (безоплатне тимчасове житло)

доступ до громадської пральні (послугою можна користуватися раз на два тижні, приносити треба не менше 4 кілограмів речей)

видає одяг і гуманітарні набори

Для уточнення інформації звертайтесь за телефон: 0 67 686 87 38. Адреса: Кривий Ріг, вулиця Маккейна, 24.

Допомога у Полтаві

Євангельська церква "Спасіння" запрошує переселенців на зустрічі, на яких видаватимуть гуманітарну допомогу. Зустрічі розпочнуться 9 квітня.

Які умови:

зустрічі проходять тільки з переселенцями, які жодного разу їх не відвідували

на зустріч можуть приходити усі дорослі члени сім’ї, які мають довідки ВПО

Для отримання допомоги потрібно заповнити форму за посиланням.

Церква розташована за адресою: Полтава, пр. Миру 24.

Допомога у Запоріжжі

Волонтерський центр "Народна допомога" підтримує переселенців із Херсонської області, Нікополя та Марганця, які зараз проживають у Запоріжжі.

Ці категорії громадян можуть отримати грошову допомогу від міжнародних партнерів. Щоб зареєструватись, потрібно особисто прийти у центр із документами ВПО.

Продуктові набори видають переселенцям, які входять у вразливі категорії:

люди з інвалідністю I або II групи

багатодітні сім’ї

сім’ї з дітьми віком до 5 років

літні люди, старші за 70 років

За допомогою звертайтесь за адресою: Запоріжжя, пр. Соборний, 181 (з 10 до 13 години щовівторка та щоп’ятниці).

Попередньо зареєструватись можна за цим посиланням.

Допомога у Хмельницькому

У Штабі допомоги переселенцям Хмельницької міської ради протягом кількох місяців видаватимуть продуктові набори. Людям, які самостійно не можуть прийти до Штабу, продуктові набори можуть бути надані членам їхніх сімей за наявності оригіналів документів.

Допомогу видають з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00 год. Звертайтесь за адресою: Хмельницький, вул. Проскурівська, 40.