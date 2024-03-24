Продукты, одежда и лекарства: подборка фондов, которые помогают украинцам во всех областях

Фонды, которые помогают по всей Украине

"Крымский фронт" оказывает помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены семьям ВПЛ, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Для того чтобы получить помощь, нужно отправить запрос на электронную почту - crimean.front@gmail.com. В письме нужно указать:

ФИО

идентификационный код

список помощи, в которой нуждается

номер телефона

город проживания

номер отделения "Новой почты"

добавить фото справки ВПЛ

Благотворительный фонд "Let's help" также направляет адресную помощь. Украинцам предоставляют продуктовые наборы: растительное масло, крупы, макароны, сахар, соль, специи, муку, консервы и прочее, а также средства гигиены (подгузники для взрослых). Помощь могут получить одинокие люди за 60 лет, у которых нет совершеннолетних детей и внуков и без статуса переселенца.

Чтобы получить помощь, нужно сбросить запрос на почту фонда -office@letshelp.com.ua. В письме нужно указать:

ФИО

год рождения

идентификационный код

населенный пункт

номер телефона получателя

Фонды отправляют адресную помощь (фото: Facebook/БФ Let's help)

Помощь жителям Краматорска, которые сейчас находятся в Киеве

ХАБ "Наш Краматорск" помогает ВПЛ Краматорск, которые сейчас проживают в Киеве. Продуктовые наборы выдают тем, кто еще ни разу не получал пособия от фонда. Помощь предусмотрена для лиц старше 55 лет. Набор предоставляется один на семью.

Помощь можно получить по адресу: Киев, ул. Завальная 1В, 2 этаж. Дополнительная информация по номеру тел.: 050 055 50 96. Для получения помощи при себе нужно иметь подлинники документов.

Помощь в Одесской области

Благотворительный фонд "Пліч-о-пліч" выдает продукты, одежду, одеяла, постельное белье, средства гигиены людям с инвалидностью I и II групп, многодетным семьям, переселенцам, жителям и пенсионерам города и области.

Подробную информацию, как получить помощь, можно узнать по телефону: 067 127 00 09. Помощь выдают по адресу: Одесса, проспект Шевченко, 1/2.

Помощь в Харькове

Спортивный и гуманитарный центр "Акварена" - помогает:

продуктовыми наборами

юридическими консультациями для ВПЛ

непродовольственными товарами и вещами

Помощь предназначена для многодетных семей; переселенцев, инвалидов І, ІІ и ІІІ групп, пенсионеров (по возрасту), малообеспеченных (нужно предоставить справку о взятии на учет в соцзащите).

Помощь выдают по адресу: Харьков, улица Рымарская, 26-а.

Помощь в Кривом Роге (Днепропетровская область)

Центр поддержки ВПО "24" помогает переселенцам и всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию из-за войны.

Благотворители предоставляют:

хостел (бесплатное временное жилье)

доступ к общественной прачечной (услугой можно пользоваться раз в две недели, приносить нужно не менее 4 килограммов вещей)

выдает одежду и гуманитарные наборы

Для уточнения информации обращайтесь за телефоном: 0 67 686 87 38. Адрес: Кривой Рог, улица Маккейна, 24.

Помощь в Полтаве

Евангельская церковь "Спасение" приглашает переселенцев на встречи, на которых будут выдавать гуманитарную помощь. Встречи начнутся 9 апреля.

Какие условия:

встречи проходят только с переселенцами, которые ни разу их не посещали

на встречу могут приходить все взрослые члены семьи, имеющие справки ВПЛ

Для получения помощи нужно заполнить форму по ссылке.

Церковь расположена по адресу: Полтава, пр. Мира 24.

Помощь в Запорожье

Волонтерский центр "Народная помощь" поддерживает переселенцев из Херсонской области, Никополя и Марганца, которые сейчас проживают в Запорожье.

Эти категории могут получить денежную помощь от международных партнеров. Чтобы зарегистрироваться, нужно лично прийти в центр с документами ВПЛ.

Продуктовые наборы выдают переселенцам, которые входят в уязвимые категории:

люди с инвалидностью I или II группы

многодетные семьи

семьи с детьми младше 5 лет

пожилые люди старше 70 лет

За помощью обращайтесь по адресу: Запорожье, пр. Соборный, 181 (с 10 до 13 часов по вторникам и по пятницам).

Предварительно зарегистрироваться можно по этой ссылкой.

Помощь в Хмельницкому

В Штабе помощи переселенцам Хмельницкого городского совета в течение нескольких месяцев будут выдавать продуктовые наборы. Людям, которые самостоятельно не могут прийти в Штаб, продуктовые наборы могут быть предоставлены членам их семей при наличии оригиналов документов.

Помощь выдают с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00. Обращайтесь по адресу: Хмельницкий, ул. Проскуровская, 40.