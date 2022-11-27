Продукты, которые быстро согреют и будут держать тепло долго: список

Массовые отключения света в большинстве областей Украины из-за ракетных ударов лишили украинцев не только электроэнергии, но и тепла. Поэтому важно в таких сложных условиях правильно питаться, чтобы организм не замерзал в сложных условиях и дольше удерживал внутри тепло.

Какие продукты помогают согреться и будут подпитывать организм теплом и силами - читайте в материале ниже.

Горячее и жидкое

В первую очередь согреться организму помогут горячие напитки и бульоны. Чай, настойки трав и даже обычная горячая вода - согреет человека минимум на полчаса. Отличными качествами обладает зеленый чай - катехины и кофеин в этом напитке помогают усиливать термогенетические свойства друг друга.

Любые напитки с кофеином, флаваноидами и катехинами способны поддержать тепло в организме, даже если они едва теплые.

А в случае с бульоном или супом - ситуация совсем другая. В первых блюдах есть необходимые питательные вещества. И если у вас есть возможность съесть суп на мясном бульоне с овощами и чечевицей - тепло будет удерживаться в организме намного дольше. Такую пищу можно употреблять на ночь.

Горячий бульон, как и чай, можно налить в термос, и он долго будет теплым. А значит, вы сможете согреться. На самый крайний случай - можно запарить кипятком порционный суп в пакете или растворить бульонный кубик.

Мясо

Мясная пища одинаково придает сил организму и тепла в холодном, теплом или горячем виде. Конечно же, съесть горячую котлету лучше, чем холодную буженину.

Но вяленое, запеченное, сушеное или отварное мясо - основная пища людей, которые живут в условиях низких температур. Такую пищу ранее с собой брали в длительные походы, на зимнюю охоту и в путешествия.

Лучше всего использовать: говядину, свинину, птицу, ягнятину, в крайнем случае - свинину.

Если есть возможность - запеките в фольге или просто в духовке заранее несколько кусочков мяса, чтобы в случае блэкаута можно было бы использовать его для бутербродов.

Специи

Добавляйте специи в любые блюда и напитки во время холодов. Они помогают запустить важные процессы в организме, которые способствуют терморегуляции. Древние китайцы и индийцы использовали специи, чтобы согреть организм, усилить иммунитет или помочь организму выздороветь.

Согревают, ускоряют метаболизм и повышают температуру тела:

Имбирь

Корица

Кумин

Горчица

Укроп и петрушка

Базилик

Черный перец

Розмарин

Кориандр

Анис

Чеснок

Льняное семя

С острым красным перцем чили или халапеньо стоит быть осторожнее. Дело в том, что эти специи вызывают повышенное потоотделение, что может привести к охлаждению тела.

Сложные углеводы

Удержать тепло в организме помогают продукты со сложными углеводами. Организм их дольше переваривает и соответственно - греет изнутри. К таким продуктам относятся цельнозерновые, крупы, картофель и чечевица.

Из круп лучше всего греют коричневый рис, гречка, овсяная крупа, ячневая и пшеничная.

Что еще помогает согреть организм