Продукты, которые быстро согреют и будут держать тепло долго: список
Массовые отключения света в большинстве областей Украины из-за ракетных ударов лишили украинцев не только электроэнергии, но и тепла. Поэтому важно в таких сложных условиях правильно питаться, чтобы организм не замерзал в сложных условиях и дольше удерживал внутри тепло.
Какие продукты помогают согреться и будут подпитывать организм теплом и силами - читайте в материале ниже.
Горячее и жидкое
В первую очередь согреться организму помогут горячие напитки и бульоны. Чай, настойки трав и даже обычная горячая вода - согреет человека минимум на полчаса. Отличными качествами обладает зеленый чай - катехины и кофеин в этом напитке помогают усиливать термогенетические свойства друг друга.
Любые напитки с кофеином, флаваноидами и катехинами способны поддержать тепло в организме, даже если они едва теплые.
А в случае с бульоном или супом - ситуация совсем другая. В первых блюдах есть необходимые питательные вещества. И если у вас есть возможность съесть суп на мясном бульоне с овощами и чечевицей - тепло будет удерживаться в организме намного дольше. Такую пищу можно употреблять на ночь.
Горячий бульон, как и чай, можно налить в термос, и он долго будет теплым. А значит, вы сможете согреться. На самый крайний случай - можно запарить кипятком порционный суп в пакете или растворить бульонный кубик.
Мясо
Мясная пища одинаково придает сил организму и тепла в холодном, теплом или горячем виде. Конечно же, съесть горячую котлету лучше, чем холодную буженину.
Но вяленое, запеченное, сушеное или отварное мясо - основная пища людей, которые живут в условиях низких температур. Такую пищу ранее с собой брали в длительные походы, на зимнюю охоту и в путешествия.
Лучше всего использовать: говядину, свинину, птицу, ягнятину, в крайнем случае - свинину.
Если есть возможность - запеките в фольге или просто в духовке заранее несколько кусочков мяса, чтобы в случае блэкаута можно было бы использовать его для бутербродов.
Специи
Добавляйте специи в любые блюда и напитки во время холодов. Они помогают запустить важные процессы в организме, которые способствуют терморегуляции. Древние китайцы и индийцы использовали специи, чтобы согреть организм, усилить иммунитет или помочь организму выздороветь.
Согревают, ускоряют метаболизм и повышают температуру тела:
- Имбирь
- Корица
- Кумин
- Горчица
- Укроп и петрушка
- Базилик
- Черный перец
- Розмарин
- Кориандр
- Анис
- Чеснок
- Льняное семя
С острым красным перцем чили или халапеньо стоит быть осторожнее. Дело в том, что эти специи вызывают повышенное потоотделение, что может привести к охлаждению тела.
Сложные углеводы
Удержать тепло в организме помогают продукты со сложными углеводами. Организм их дольше переваривает и соответственно - греет изнутри. К таким продуктам относятся цельнозерновые, крупы, картофель и чечевица.
Из круп лучше всего греют коричневый рис, гречка, овсяная крупа, ячневая и пшеничная.
Что еще помогает согреть организм
- Мед
- Бананы
- Рыба
- Орехи
- Яйца
- Лук
- Свекла
- Растительное масло
- Помидоры
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