Як врятувати пожовкле сало: корисні лайфхаки для господинь

Якщо виявили у себе в холодильнику старе сало, не поспішайте його викидати. Є кілька способів дати йому "друге життя" та використати для приготування страв.

Як можна освіжити пожовкле сало, розповідаємо у матеріалі Styler.

Чи можна їсти старе сало

При тривалому зберіганні сало жовкне та обвітрюється. Воно може вбирати запах холодильника та інших продуктів. Також воно з часом твердне. Це все псує смак продукту.

Старе сало можна споживати, якщо воно перебувало у холодильнику не довше 30 днів та одного року в морозилці.

Як врятувати старе сало

Якщо сало стало твердим і набуло жовтуватого кольору, то є спосіб його освіжити. Ділимось інструкцією, як це зробити:

Розріжте сало на кілька скибок, якщо воно завбільшки з долоню

Покладіть його у каструлю й залийте молоком

Поставте на невеликий вогонь на 20 хвилин

Вийміть й охолодіть

Після цього сало варто заново засолити. Можна також його натерти часником, меленим перцем та різноманітними спеціями.

Що можна приготувати зі старого сала

Залежане сало можна перетопити на смалець. Обріжте пожовклі частини й викиньте, а решту подрібніть невеликими скибками і посмажте на гарячій сухій сковороді до коричневого кольору.

Шкварки використайте до яєчні або дерунів, а розтоплений смалець залийте у скляну банку і зберігайте в холодильнику.

Ще одним хорошим варіантом використання старого сала є переробка його на заправку для борщу. Залийте шматок теплою водою та залиште на добу за кімнатної температури.

Далі перемеліть із часником і додайте його до борщу наприкінці приготування.

Також із пожовклого сала можна зробити намазку для хліба. 300 грамів його перемеліть на дрібній сіточці із 4 зубками часнику, додайте по пів чайної ложки чорного меленого перцю та солодкої паприки.

Тоді додайте подрібнену зелень й намазуйте на хліб. Найкраще смакує з чорним хлібом. Зберігайте намазку у холодильнику.