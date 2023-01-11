"Продовжуються кровопролитні бої": волонтер терміново просить допомоги для ЗСУ на тяжкому напрямку

Нашим воїнам на фронті терміново потрібні рації та батареї до них. Також на тяжкому напрямку зараз дуже холодно, температура там -18 градусів.
Волонтер Наталія Юсупова на сторінці у Facebook просить небайдужих українців допомогти грошима на закупівлю цих пристроїв.
"Завтра потрібно викупити рації та батареї до них, 4 рації – це 105 тисяч гривень. І 9 батарей по 90$. Вже є 63 тисячі. Дуже прошу 5-30-100 грн, репост, хто як може", – написала Наталія.
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Нагадаємо, що українка всиновила 4 дітей, батько яких загинув, рятуючи їх від обстрілу.
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