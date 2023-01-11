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"Продолжаются кровопролитные бои": волонтер срочно просит помощи для ВСУ на тяжелейшем направлении

Волонтер объявила срочный сбор средств на помощь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нашим воинам на фронте срочно нужны рации и батареи к ним. Также на тяжелом направлении сейчас очень холодно, температура там -18 градусов.

Волонтер Наталия Юсупова на странице в Facebook просит неравнодушных украинцев помочь деньгами на закупки этих устройств.

"Завтра нужно выкупить рации и батареи к ним, 4 рации - это105 тысяч гривен. И 9 батарей по 90$. Уже есть 63 тысячи. Очень прошу 5-30-100 грн, репост, кто как может", - написала Наталия.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 Приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Напомним, что украинка усыновила 4 детей, отец которых погиб спасая их от обстрела.

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