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"Продовжуються кровопролитні бої": волонтер терміново просить допомоги для ЗСУ на тяжкому напрямку

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Середа 11 січня 2023 09:44
"Продовжуються кровопролитні бої": волонтер терміново просить допомоги для ЗСУ на тяжкому напрямку Волонтер оголосила терміновий збір коштів на допомогу ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нашим воїнам на фронті терміново потрібні рації та батареї до них. Також на тяжкому напрямку зараз дуже холодно, температура там -18 градусів.

Волонтер Наталія Юсупова на сторінці у Facebook просить небайдужих українців допомогти грошима на закупівлю цих пристроїв.

"Завтра потрібно викупити рації та батареї до них, 4 рації – це 105 тисяч гривень. І 9 батарей по 90$. Вже є 63 тисячі. Дуже прошу 5-30-100 грн, репост, хто як може", – написала Наталія.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 Приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

&quot;Продовжуються кровопролитні бої&quot;: волонтер терміново просить допомоги для ЗСУ на тяжкому напрямку

Нагадаємо, що українка всиновила 4 дітей, батько яких загинув, рятуючи їх від обстрілу.

Читайте також, що мати загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ.

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