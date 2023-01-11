"Продовжуються кровопролитні бої": волонтер терміново просить допомоги для ЗСУ на тяжкому напрямку

Нашим воїнам на фронті терміново потрібні рації та батареї до них. Також на тяжкому напрямку зараз дуже холодно, температура там -18 градусів.

Волонтер Наталія Юсупова на сторінці у Facebook просить небайдужих українців допомогти грошима на закупівлю цих пристроїв.