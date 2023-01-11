"Продолжаются кровопролитные бои": волонтер срочно просит помощи для ВСУ на тяжелейшем направлении

Нашим воинам на фронте срочно нужны рации и батареи к ним. Также на тяжелом направлении сейчас очень холодно, температура там -18 градусов.

Волонтер Наталия Юсупова на странице в Facebook просит неравнодушных украинцев помочь деньгами на закупки этих устройств.

"Завтра нужно выкупить рации и батареи к ним, 4 рации - это105 тысяч гривен. И 9 батарей по 90$. Уже есть 63 тысячи. Очень прошу 5-30-100 грн, репост, кто как может", - написала Наталия. Реквизиты для помощи Пайпал pp@nataliiayusupova.name 5168752017223390 Приват 5375411504293973 Монобанк UA753220010000026204306753142 Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z Номер карточки Банки 5375 4112 0025 4253