"Продолжаются кровопролитные бои": волонтер срочно просит помощи для ВСУ на тяжелейшем направлении
Нашим воинам на фронте срочно нужны рации и батареи к ним. Также на тяжелом направлении сейчас очень холодно, температура там -18 градусов.
Волонтер Наталия Юсупова на странице в Facebook просит неравнодушных украинцев помочь деньгами на закупки этих устройств.
"Завтра нужно выкупить рации и батареи к ним, 4 рации - это105 тысяч гривен. И 9 батарей по 90$. Уже есть 63 тысячи. Очень прошу 5-30-100 грн, репост, кто как может", - написала Наталия.
Реквизиты для помощи
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 Приват
5375411504293973 Монобанк
UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253
Напомним, что украинка усыновила 4 детей, отец которых погиб спасая их от обстрела.
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