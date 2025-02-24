Кумири мільйонів - у формі ЗСУ. Знаменитості, які проміняли червоні доріжки на окопи ще у 2022 році

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" став на захист рідної країни з початку повномасштабної війни. Спершу він приєднався до територіальної оборони Києва, а згодом артиста перевели до іншого підрозділу. Наразі він працює оператором ударного дрона, а його підрозділ займається аеророзвідкою та виконанням інших бойових завдань.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

YARMAK

Репер також з перших днів долучився до ТрО, а пізніше поповнив лави ЗСУ. Він освоїв військову справу, а у своїх минулих інтерв’ю говорив про те, що не мав на меті долучатися до армії, але зрозумів, що потрібно навчитися користуватися зброєю, оскільки в інакшому випадку після війни можна опинитися за ґратами.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Олег Сенцов

Популярний український режисер також у числі зірок, які стали на захист України. Згодом він долучився до загону спецпризначення, а наразі проходить службу в різних бойових напрямках, і часто це - точки, де тривають активні бойові дії.

Олег Сенцов улітку 2022 року (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Дмитро Дікусар

Український хореограф також з перших днів став солдатом та взяв до рук зброю. Він рідко виходить на зв’язок у соцмережах, проте все ж час від часу радує прихильників свіжими кадрами та показує, як виглядає нині.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Андрій Федінчик

Актор, чоловік Наталки Денисенко - теж у числі зіркових захисників. Нещодавно він переніс серйозну операцію, але його обраниця розповідала у соцмережах, що чоловік успішно проходить реабілітацію та невдовзі повернеться до служби.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик і їхній син Андрій (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Даніель Салем

Телеведучий і ресторатор теж пішов до військкомату на початку повномасштабної російсько-української війни. Він у минулому служив у Бейруті, і має медичну освіту, але згодом знаменитість опинився в лавах Нацгвардії. У соцмережах селебриті розповідав, що потрапляв під обстріли, і один із таких випадків ледь не коштував йому життя.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Єгор Соболєв

Чоловік Марічки Падалко, відомий журналіст уклав контракт із ТрО, яка формується як частина Збройних сил України. У період повномасштабної війни чоловік займається виконанням різних бойових завдань, зокрема у перші тижні повномасштабної російської агресії він боровся з окупантами в Ірпені.

Єгор Соболєв (фото: instagram.com/yehorsoboliev)

Олексій Тритенко

Зірка українських серіалів також служить в лавах ЗСУ. Він має звання молодшого сержанта та наразі обіймає посаду водія автомобільного взводу.

Олексій Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

Максим Неліпа

Актор і ведучий обрав замість мікрофона і концертних костюмів піксель. Колишній учасник програми "Дизель Шоу" та "Танців з зірками" отримав повістку ще у 2014 році, але тоді він не був готовий до служби. Проте після початку повномасштабної війни його рішення змінилося, і він став одним з тих зірок, хто власним прикладом кожного дня демонструє відвагу, сміливість і віру у краще майбутнє рідної країни.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)

Гарік Бірча

Зірка серіалу "Віталька" також захищає Україну. Шоумен спершу був у лавах ТрО Києва, а нині служить у спеціальному батальйоні та має звання сержанта. Окрім того, не так давно зірка здивував фанів новиною про те, що він одружився та вперше став батьком.

Гарік Бірча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Віктор Розовий

Комік у період повномасштабної війни також став захисником. Учасник "Ліги сміху" брав участь у захисті Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках у складі 3-ї штурмової бригади.

Наприкінці березня минулого року зірка отримав серйозну травму голови, і його життя дивом вдалося врятувати. Наразі продовжується його тривала реабілітація, і в минулому коміку зробили навіть трепанацію черепа. Поступово, зі своїм одужанням, Розовий відновлює деякі попередні робочі обов’язки, зокрема нещодавно він повернувся на "Лігу сміху".

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Олександр Положинський

Після початку повномасштабної російської агресії майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. У травні 2022 року він служив у складі 47-го батальйону (нині це бригада), а згодом став командиром.

У 2023 році виконавець попрощався з бригадою та розпочав службу в іншому підрозділі. Однак на тлі серйозних проблем зі здоров'ям Положинському запропонували вести власну програму на "Армія FM", чим він і займається зараз.

Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Тамерлан

У період повномасштабної війни співак також опинився серед тих, хто відмовився від музичної кар'єри на користь батьківщини. Спершу він був у лавах ТрО, а згодом почав служити як доброволець у ЗСУ. За словами його обраниці, Тамерлан займається виконанням бойових завдань та спеціалізується на напрямку БПЛА.

Тамерлан з дружиною (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Сергій Жадан

Письменник, волонтер та музикант у перші місяці війни активно займався волонтерською діяльністю, долучався до благодійних заходів, підтримував військових та закривав збори. А на початку червня минулого року він повідомив, що долучився до Сил оборони. Зірка поділився у мережі кадром, на якому постав у військовій формі, та розповів, що став бійцем 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Сергій Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Юрій Юрченко

Після початку повномасштабної музикант теж прийняв важливе рішення та став добровольцем 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". За час своєї служби він уже пережив багато обстрілів та отримав кілька мінних контузій, через що втратив слух на одне вухо. Однак навіть у такі складні часи артист не перестає підіймати бойовий дух побратимів за допомогою творчості.

Юрко Юрченко (фото: instagram.com/yurko_yurcash_yurchenko)

Дмитро Сова

Актор пішов до військкомату у перші дні повномасштабної війни. Тоді він розповідав, що його зареєстрували та сказали чекати, проте Сова не став сидіти, склавши руки, і почав активно займатися волонтерством, а потім вступив до ТрО. У червні Дмитра призвали на службу, і вже в жовтні він відправився на фронт.

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Коля Сєрга

Виконавець долучився до армії у 2022 році. Він - старший лейтенант ЗСУ, а також автор "Культурного десанту" - ініціативи, спрямованої на підтримку психічного здоров’я наших військових за допомогою творчих заходів.

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald також у списку селебриті, які відправилися у ЗСУ та не відмовляються від свого вибору. У квітні 2022 року він долучився до війська, і наразі йому вдається поєднувати службу з музичною діяльністю.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Віталій Козловський

Співак отримав повістку у 2023 році, і вже за декілька місяців після цього він опинився на військових навчаннях. Виконавець проходив службу в Донецькій області, але вже наприкінці того ж року стало відомо, що він більше не є військовослужбовцем Нацгвардії. Нині зірка долучився Національного президентського оркестру Міністерства оборони України.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)