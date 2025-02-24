Кумири мільйонів - у формі ЗСУ. Знаменитості, які проміняли червоні доріжки на окопи ще у 2022 році

24 лютого 2025 року виповнюється три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На захист рідної землі стало чимало відомих людей, які вирішили відкласти свій зірковий статус і бути корисними державі у військовій справі.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про знаменитостей, які у перші місяці повномасштабної війни взяли до рук зброю й досі продовжують стояти на захисті України.
Лідер гурту "Бумбокс" став на захист рідної країни з початку повномасштабної війни. Спершу він приєднався до територіальної оборони Києва, а згодом артиста перевели до іншого підрозділу. Наразі він працює оператором ударного дрона, а його підрозділ займається аеророзвідкою та виконанням інших бойових завдань.
Репер також з перших днів долучився до ТрО, а пізніше поповнив лави ЗСУ. Він освоїв військову справу, а у своїх минулих інтерв’ю говорив про те, що не мав на меті долучатися до армії, але зрозумів, що потрібно навчитися користуватися зброєю, оскільки в інакшому випадку після війни можна опинитися за ґратами.
Популярний український режисер також у числі зірок, які стали на захист України. Згодом він долучився до загону спецпризначення, а наразі проходить службу в різних бойових напрямках, і часто це - точки, де тривають активні бойові дії.
Український хореограф також з перших днів став солдатом та взяв до рук зброю. Він рідко виходить на зв’язок у соцмережах, проте все ж час від часу радує прихильників свіжими кадрами та показує, як виглядає нині.
Актор, чоловік Наталки Денисенко - теж у числі зіркових захисників. Нещодавно він переніс серйозну операцію, але його обраниця розповідала у соцмережах, що чоловік успішно проходить реабілітацію та невдовзі повернеться до служби.
Телеведучий і ресторатор теж пішов до військкомату на початку повномасштабної російсько-української війни. Він у минулому служив у Бейруті, і має медичну освіту, але згодом знаменитість опинився в лавах Нацгвардії. У соцмережах селебриті розповідав, що потрапляв під обстріли, і один із таких випадків ледь не коштував йому життя.
Чоловік Марічки Падалко, відомий журналіст уклав контракт із ТрО, яка формується як частина Збройних сил України. У період повномасштабної війни чоловік займається виконанням різних бойових завдань, зокрема у перші тижні повномасштабної російської агресії він боровся з окупантами в Ірпені.
Зірка українських серіалів також служить в лавах ЗСУ. Він має звання молодшого сержанта та наразі обіймає посаду водія автомобільного взводу.
Актор і ведучий обрав замість мікрофона і концертних костюмів піксель. Колишній учасник програми "Дизель Шоу" та "Танців з зірками" отримав повістку ще у 2014 році, але тоді він не був готовий до служби. Проте після початку повномасштабної війни його рішення змінилося, і він став одним з тих зірок, хто власним прикладом кожного дня демонструє відвагу, сміливість і віру у краще майбутнє рідної країни.
Зірка серіалу "Віталька" також захищає Україну. Шоумен спершу був у лавах ТрО Києва, а нині служить у спеціальному батальйоні та має звання сержанта. Окрім того, не так давно зірка здивував фанів новиною про те, що він одружився та вперше став батьком.
Комік у період повномасштабної війни також став захисником. Учасник "Ліги сміху" брав участь у захисті Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках у складі 3-ї штурмової бригади.
Наприкінці березня минулого року зірка отримав серйозну травму голови, і його життя дивом вдалося врятувати. Наразі продовжується його тривала реабілітація, і в минулому коміку зробили навіть трепанацію черепа. Поступово, зі своїм одужанням, Розовий відновлює деякі попередні робочі обов’язки, зокрема нещодавно він повернувся на "Лігу сміху".
Після початку повномасштабної російської агресії майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. У травні 2022 року він служив у складі 47-го батальйону (нині це бригада), а згодом став командиром.
У 2023 році виконавець попрощався з бригадою та розпочав службу в іншому підрозділі. Однак на тлі серйозних проблем зі здоров'ям Положинському запропонували вести власну програму на "Армія FM", чим він і займається зараз.
У період повномасштабної війни співак також опинився серед тих, хто відмовився від музичної кар'єри на користь батьківщини. Спершу він був у лавах ТрО, а згодом почав служити як доброволець у ЗСУ. За словами його обраниці, Тамерлан займається виконанням бойових завдань та спеціалізується на напрямку БПЛА.
Письменник, волонтер та музикант у перші місяці війни активно займався волонтерською діяльністю, долучався до благодійних заходів, підтримував військових та закривав збори. А на початку червня минулого року він повідомив, що долучився до Сил оборони. Зірка поділився у мережі кадром, на якому постав у військовій формі, та розповів, що став бійцем 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Після початку повномасштабної музикант теж прийняв важливе рішення та став добровольцем 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". За час своєї служби він уже пережив багато обстрілів та отримав кілька мінних контузій, через що втратив слух на одне вухо. Однак навіть у такі складні часи артист не перестає підіймати бойовий дух побратимів за допомогою творчості.
Актор пішов до військкомату у перші дні повномасштабної війни. Тоді він розповідав, що його зареєстрували та сказали чекати, проте Сова не став сидіти, склавши руки, і почав активно займатися волонтерством, а потім вступив до ТрО. У червні Дмитра призвали на службу, і вже в жовтні він відправився на фронт.
Виконавець долучився до армії у 2022 році. Він - старший лейтенант ЗСУ, а також автор "Культурного десанту" - ініціативи, спрямованої на підтримку психічного здоров’я наших військових за допомогою творчих заходів.
Лідер гурту O.Torvald також у списку селебриті, які відправилися у ЗСУ та не відмовляються від свого вибору. У квітні 2022 року він долучився до війська, і наразі йому вдається поєднувати службу з музичною діяльністю.
Співак отримав повістку у 2023 році, і вже за декілька місяців після цього він опинився на військових навчаннях. Виконавець проходив службу в Донецькій області, але вже наприкінці того ж року стало відомо, що він більше не є військовослужбовцем Нацгвардії. Нині зірка долучився Національного президентського оркестру Міністерства оборони України.
Тим часом телеведучий Грубич висловився про мобілізацію Ігоря Ласточкіна в ЗСУ.
Також наприкінці лютого стало відомо, що Міша Крупін доєднався до ЗСУ та показав перше фото.
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