Кумиры миллионов - в форме ВСУ. Знаменитости, променявшие красные дорожки на окопы еще в 2022 году

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" встал на защиту родной страны с начала полномасштабной войны. Сначала он присоединился к территориальной обороне Киева, а вскоре артиста перевели в другое подразделение. Сейчас он работает оператором ударного дрона, а его подразделение занимается аэроразведкой и выполнением других боевых задач.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

YARMAK

Рэпер также с первых дней присоединился к ТрО, а позже пополнил ряды ВСУ. Он освоил военное дело, а в своих прошлых интервью говорил о том, что не имел целью приобщаться к армии, но понял, что нужно научиться пользоваться оружием, поскольку в противном случае после войны можно оказаться за решеткой.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Олег Сенцов

Популярный украинский режиссер также в числе звезд, которые встали на защиту Украины. Позже он присоединился к отряду спецназначения, а сейчас проходит службу в различных боевых направлениях, и часто это - точки, где продолжаются активные боевые действия.

Олег Сенцов летом 2022 года (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф также с первых дней стал солдатом и взял в руки оружие. Он редко выходит на связь в соцсетях, однако все же время от времени радует поклонников свежими кадрами и показывает, как выглядит сейчас.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Андрей Фединчик

Актер, муж Наталки Денисенко - тоже в числе звездных защитников. Недавно он перенес серьезную операцию, но его избранница рассказывала в соцсетях, что мужчина успешно проходит реабилитацию и вскоре вернется к службе.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын Андрей (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Даниэль Салем

Телеведущий и ресторатор тоже пошел в военкомат в начале полномасштабной российско-украинской войны. Он в прошлом служил в Бейруте, и имеет медицинское образование, но затем знаменитость оказался в рядах Нацгвардии. В соцсетях селебрити рассказывал, что попадал под обстрелы, и один из таких случаев едва не стоил ему жизни.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Егор Соболев

Муж Марички Падалко, известный журналист заключил контракт с ТрО, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины. В период полномасштабной войны мужчина занимается выполнением различных боевых задач, в частности в первые недели полномасштабной российской агрессии он боролся с оккупантами в Ирпене.

Егор Соболев (фото: instagram.com/yehorsoboliev)

Алексей Тритенко

Звезда украинских сериалов также служит в рядах ВСУ. Он имеет звание младшего сержанта и сейчас занимает должность водителя автомобильного взвода.

Алексей Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

Максим Нелипа

Актер и ведущий выбрал вместо микрофона и концертных костюмов пиксель. Бывший участник программы "Дизель Шоу" и "Танців з зірками" получил повестку еще в 2014 году, но тогда он не был готов к службе. Однако после начала полномасштабной войны его решение изменилось, и он стал одним из тех звезд, кто собственным примером каждый день демонстрирует отвагу, смелость и веру в лучшее будущее родной страны.

Максим Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)

Гарик Бирча

Звезда сериала "Виталька" также защищает Украину. Шоумен сначала был в рядах ТрО Киева, а сейчас служит в специальном батальоне и имеет звание сержанта. Кроме того, не так давно звезда удивил фанов новостью о том, что он женился и впервые стал отцом.

Гарик Бирча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Виктор Розовый

Комик в период полномасштабной войны также стал защитником. Участник "Лиги смеха" участвовал в защите Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях в составе 3-й штурмовой бригады.

В конце марта прошлого года звезда получил серьезную травму головы, и его жизнь чудом удалось спасти. Сейчас продолжается его длительная реабилитация, и в прошлом комику сделали даже трепанацию черепа. Постепенно, параллельно со своим выздоровлением, Розовый восстанавливает некоторые предыдущие рабочие обязанности, в частности недавно он вернулся на "Лигу смеха".

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Александр Положинский

После начала полномасштабной российской агрессии почти сразу подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ. В мае 2022 года он служил в составе 47-го батальона (ныне это бригада), а впоследствии стал командиром.

В 2023 году исполнитель попрощался с бригадой и начал службу в другом подразделении. Однако на фоне серьезных проблем со здоровьем Положинскому предложили вести собственную программу на "Армия FM", чем он и занимается сейчас.

Александр Положинский (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Тамерлан

В период полномасштабной войны певец также оказался среди тех, кто отказался от музыкальной карьеры в пользу родины. Сначала он был в рядах ТрО, а затем начал служить как доброволец в ВСУ. По словам его избранницы, Тамерлан занимается выполнением боевых задач и специализируется на направлении БПЛА.

Тамерлан с женой (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Сергей Жадан

Писатель, волонтер и музыкант в первые месяцы войны активно занимался волонтерской деятельностью, участвовал в благотворительных мероприятиях, поддерживал военных и закрывал сборы. А в начале июня прошлого года он сообщил, что присоединился к Силам обороны. Звезда поделился в сети кадром, на котором предстал в военной форме, и рассказал, что стал бойцом 13-й бригады НГУ "Хартия".

Сергей Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Юрий Юрченко

После начала полномасштабной войны музыкант тоже принял важное решение и стал добровольцем 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". За время своей службы он уже пережил много обстрелов и получил несколько минных контузий, из-за чего потерял слух на одно ухо. Однако даже в такие сложные времена артист не перестает поднимать боевой дух побратимам с помощью творчества.

Юрко Юрченко (фото: instagram.com/yurko_yurcash_yurchenko)

Дмитрий Сова

Актер пошел в военкомат в первые дни полномасштабной войны. Тогда он рассказывал, что его зарегистрировали и сказали ждать, однако Сова не стал сидеть, сложа руки, и начал активно заниматься волонтерством, а затем вступил в ТрО. В июне Дмитрия призвали на службу, и уже в октябре он отправился на фронт.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Коля Серга

Исполнитель присоединился к армии в 2022 году. Он - старший лейтенант ВСУ, а также автор "Культурного десанта" - инициативы, направленной на поддержку психического здоровья наших военных с помощью творческих мероприятий.

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald также в списке селебрити, которые отправились в ВСУ и не отказываются от своего выбора. В апреле 2022 года он присоединился к войску, и сейчас ему удается совмещать службу с музыкальной деятельностью.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Виталий Козловский

Певец получил повестку в 2023 году, и уже через несколько месяцев после этого он оказался на военных учениях. Исполнитель проходил службу в Донецкой области, но уже в конце того же года стало известно, что он больше не является военнослужащим Нацгвардии. Сейчас звезда присоединился к Национальному президентскому оркестру Министерства обороны Украины.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)