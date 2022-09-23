Продолжаем борьбу дальше: Дмитрий "Орест" Козацкий обратился к украинцам

Пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" обратился к украинцам после своего освобождения из плена.

На своей странице в Twitter он поделился первыми эмоциями и рассказал, какую фразу защитники Азовстали использовали в разговоре в плену.

Дмитрий Козацкий вернулся домой в результате обмена пленных 21 сентября. Он уже встретился с мамой и сестрой. На фото видно, как он осунулся и похудел. Однако глаза у "Ореста" светятся, и он намерен продолжать борьбу за Украину. Это он подтвердил и в своих первых после плена постах в Twitter.

"Привет, мой любимый твиттер, счастлив снова быть с вами. Счастлив снова быть в Украине. Но мы должны приложить усилия, чтобы все, кто там остался, вернулся домой в ближайшее время, только тогда я буду счастлив в полной мере. Я дома - в Украине! Продолжаем борьбу дальше", - написал пресс-офицер "Азова".

Фото: instagram.com/dasha_stilinski

Он добавил, что счастлив обнять своих родных и благодарен тем, кто помогал провести обмен.

"Я счастлив, что наконец-то смогу обнять своих самых родных и благодарен всем, кто сделал этот обмен возможным. Самое больное, что много побратимов уже никогда не увидят свои семьи после российского теракта в Еленовке", - добавил "Орест".

Дмитрий Козацкий показал фото и назвал фразу, которая помогала им выжить в плену. В этой фразе слово "если" нужно заменить на "когда".

"Фраза, которую мы постоянно поправляли в разговорах друг с другом в плену", - пояснил Козацкий.

Кто такой Дмитрий Козацкий

Дмитрий Козацкий (Орест) - пресс-офицер полка "Азов", его еще называли "глазами" Азовстали. Практически все фотографии из бункеров в Мариуполе - авторства Козацкого.

Родные рассказывали, что Дмитрий с детства мечтал быть военным корреспондентом. С 24 февраля он не выпускал из рук фотокамеру и вел хронику обороны Азовстали.

Фото: Дмитрий Козацкий (twitter.com/Kozatsky_D)

В мае, перед пленом, Козацкий открыл доступ к своему диску с уникальными фотографиями.

Его серия снимков бойцов с "Азовсталь" получила золотую премию в категории Press/War и второе место - в общей категории Press на престижном международном конкурсе во Франции.

Еще одну премию Козацкий получил в Польше - на конкурсе Grand Press Photo 2022. Организаторы сообщили, что надеются вручить диплом ему лично и ждут его живого и здорового из плена.

Вот несколько фотографий из этой серии:

Фото из архива Дмитрия Козацкого, пресс-офицера полка "Азов"

Дмитрий Козацкий один из немногих защитников Азовстали, которым удалось связаться с родными из плена.