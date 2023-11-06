"Продовжує жити минулим": блогер розповів, як Потап відпочиває з росіянами в ОАЕ

Елітні розваги у Дубаї

На відео Потап знаходиться в одному з елітних ресторанів у Дубаї, де дивиться на шоу шеф-кухаря. Поруч з ним так само спостерігає за шоу компанія росіян, і чути, як вони хвалять за шоу.

"Потап випускає пісні українською, тому що так потрібно, говорить про Україну в Instagram, тому що так потрібно, хейтить росіян, тому що так потрібно, говорить на публіку українською, тому що так потрібно. А за кадром він буде тусити з ру*нею: від золотої молоді до умовного кіркорова, говорити про "адін народ" і "ета всьо палітіка, ані дагаваряца", поки гинуть кожного дня наші воїни. Мало*оса в ньому ніколи не викорінити від слова зовсім. Ось такі люди й працюють на руку ворогові", - коментує це відео Беспалов.

Він зазначив, що не звинувачує Потапа у зрадництві, але вважає, що саме такі люди стають "ждунами" та навідниками.

"Так що ніякі відбілювання Потапа колегами по цеху, мовляв, Олексій затих, тому що йому погрожували Кадировим - не проканають. Явно не від страху Потапенко відпочиває в Дубаї з росіянами", - додав блогер.

Чому представники шоубізу спокійно їздять за кордон

Беспалов також звернувся до чиновників та спитав, чому Потап та інші представники шоубізнесу мають дозволи на виїзд за кордон - як заохочення до красивого життя.

"Чому ви плюєте в обличчя народу? Чому влада не реагує на зловживання повноваженнями тими, хто дає зелене світло в обхід законам воєнного часу Потапу, Остапчуку, Кензову і їм подібним?" - підкреслив Беспалов.

Батальйон Дубаї

Блогер підкреслив, що не хоче образити Потапа. Але йому незрозуміло, чому у той час, коли багато українців віддають своє життя, сили та все інше заради здобуття перемоги, відомі артисти розважаються за кордоном, а не допомогають.

"Я не маю на меті образити Олексія. Це його життя, його вибір, але шкода, що людина з такими можливостями замість допомоги рідній країні вдягає маску «жертви», говорить про підтримку України з дубайського номеру. Змінились люди, країна, але не Потап. Він сьогодні продовжує жити категоріями "связі всьо парєшают", "вєсь мір у маїх ног", "пєрєжду і вєрнусь как всьо утіхнєт", "какая разніца". Настя туди ж. Поскиглила на сольному концерті зі словами "Тому що я Україна" і виїхала за кордон. "Браво" тим, хто ходить на її концерти забезпечувати красиве життя "Діви". Був "Батальон Монако", став "Батальон Дубай", - додав він.