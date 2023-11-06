"Продолжает жить прошлым": блоггер рассказал, как Потап отдыхает с россиянами в ОАЭ

Элитные развлечения в Дубае

Потап находится в одном из элитных ресторанов в Дубае, где смотрит на шоу шеф-повара. Рядом с ним так же наблюдает за шоу компания россиян, и слышно, как они хвалят за шоу.

"Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине в Instagram, потому что так нужно, хейтит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с ру*ней: от золотой молодежи до условного киркорова, говорить об "один народ" и "эта всё политика, ни дагаваряца", пока гибнут каждый день наши воины. Мало*оса в нем никогда не искоренить от слова совсем. Вот такие люди и работают на руку врагу", - комментирует это видео Беспалов.

Он отметил, что не обвиняет Потапа в предательстве, но считает, что именно такие люди становятся "ждунами" и наводчиками.

"Так что никакие отбеливания Потапа коллегами по цеху, мол, Алексей затих, потому что ему угрожали Кадыровым - не проканают. Явно не от страха Потапенко отдыхает в Дубае с россиянами", – добавил блогер.

Почему представители шоубиза спокойно ездят за границу

Беспалов также обратился к чиновникам и спросил, почему у Потапа и других представителей шоу-бизнеса есть разрешения на выезд за границу - как поощрение к красивой жизни.

"Почему вы плюете в лицо народу? Почему власть не реагирует на злоупотребление полномочиями теми, кто дает зеленый свет в обход законам военного времени Потапу, Остапчуку, Кензову и им подобным?" - подчеркнул Беспалов.

Батальон Дубаи

Блогер подчеркнул, что не хочет оскорбить Потапа. Но ему непонятно, почему в то время, когда многие украинцы отдают свою жизнь, силы и все остальное ради победы, известные артисты развлекаются за границей, а не помогают.

"Я не хочу оскорбить Алексея. Это его жизнь, его выбор, но жаль, что человек с такими возможностями вместо помощи родной стране надевает маску «жертвы», говорит о поддержке Украины из дубайского номера. Изменились люди, страна, но не Потап Он сегодня продолжает жить категориями "связи все парешают", "весь мир у моих ног", "пережду и вернусь как все утихнет", "какая разница". Настя туда же. Поныла на сольном концерте со словами "Потому что я Украина" и выехала за границу. "Браво" тем, кто ходит на ее концерты обеспечивать красивую жизнь "Девы". Был "Батальон Монако", стал "Батальон Дубай", - добавил он.