Продолжаются адские бои: волонтер просит украинцев срочно помочь ВСУ

В направлении Николаева наши военные сражаются в тяжелых боях с оккупантами. Бойцам срочно нужно дрон с тепловизором.

"Направление Николаева, там продолжаются ожесточенные бои и обстрелы артой. Наши бойцы очень просят дрон с тепловизором, потому что именно ночью оккупанты обстреливают тяжелой артой. С помощью такого дрона наши уничтожают врага", - написала волонтер.

Она сообщила, что Autel Evo II Dual Rugged Bundle (640t) v2 стоит сейчас 265 тысяч гривен, со скидкой будет 255 тысяч. Autel Evo II Dual Enterprise Rugged Bundle (640t) – 315 тысяч, со скидкой 300 тысяч гривен.

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