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Украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду: португалец отреагировал

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Вторник 28 июня 2022 10:16
Украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду: португалец отреагировал Школьник продал на аукционе футболку с автографом Роналду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Подросток из Ивано-Франковска, 14-летний Владимир Романчук, продал игровую футболку своего кумира Криштиану Роналду на благотворительном аукционе, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

О продаже футболки с автографом футболиста на аукционе сообщила команда координационного центра Save Ukraine Now.

Благотворители выручили за лот 70 тыс. грн.

В частности, на футболке есть и автограф знаменитого португальского футболиста-нападающего и пятикратного обладателя "Золотого мяча" с матча квалификации на Евро-2022 между сборными Португалии и Украины, который состоялся еще 22 марта 2019 года в Лиссабоне.

Мальчик таким образом хотел сделать свой вклад в победу Украины. Собранные средства пойдут на закупку медикаментов для украинских военных.

"Благотворительный аукцион завершен! Победителем стал Руслан Карий, который сейчас живет в США, со ставкой в 70 тыс. грн! Руслан является победителем многих благотворительных аукционов в поддержку наших военных", - говорится в сообщении организаторов аукциона.

Украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду: португалец отреагировалУкраинский школьник продал на аукционе футболку с автографом Роналду ради ВСУ (facebook.com/SaveUkraineNow)

Как отреагировал футболист

Криштиану Роналду прокомментировал продажа своей футболки на благотворительном аукционе. Он выразил надежду, что это поможет Украине завоевать счастливое будущее.

"Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной 2019 года поможет молодым людям найти лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что маленький украинец производит и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, что в Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию.

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