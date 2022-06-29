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Тривають пекельні бої: волонтер просить українців терміново допомогти ЗСУ

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Середа 29 червня 2022 09:13
Тривають пекельні бої: волонтер просить українців терміново допомогти ЗСУ Терміново потрібна допомога ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У напрямку Миколаєва наші військові б'ються у важких боях з окупантами. Бійцям терміново потрібно дрон з тепловізором.

Про збір коштів на цю техніку оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова.

"Напрямок Миколаєва, там тривають запеклі бої і обстріли артою. Наші бійці дуже просять дрон з тепловізором, бо саме вночі окупанти обстрілюють важкою артою. За допомогою такого дрона наші знищують ворога", - написала волонтер.

Вона повідомила, що Autel Evo II Dual Rugged Bundle (640t) v2 коштує зараз 265 тисяч гривень, зі знижкою буде 255 тисяч. Autel Evo II Dual Enterprise Rugged Bundle (640t) - 315 тисяч, зі знижкою 300 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

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До речі, раніше ми писали, що турецький виробник Байрактарів вирішив подарувати Україні ще три безпілотники.

А ще ми розповідали, що український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду.

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