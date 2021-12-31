Как продлить жизнь самому новогоднему салату - Оливье
Новый год вот уже скоро наступит и если вы решили много приготовить или купить салата Оливье, то эксперт рассказала можно ли его хранить до Рождества.
Чтобы ваш салат был более безопасным, микробиолог и бактериолог Оксана Вольская советует овощи запекать в фольге, нарезать и хранить отдельно от продуктов, которые содержат белок.
Эксперт напомнила, что салат нужно заправлять непосредственно перед употреблением. После того, как вы заправите салат Оливье его можно будет хранить не более 4 часов.
При этом без заправки он продержится до 40 часов. Правда есть одно условие, что в салате не будет огурцов и лука. Их в таком случае надо добавить перед заправкой.
Если у вас остались остатки заправленного салата, то их лучше выбросить.
Что по другим салатам
- Оливье - заправленный 4 часа (незаправленный 40 часов),
- Шуба - 24 часа (включая время пропитки),
- Крабовый салат - 24 часа заправленный и 48 часов незаправленный,
- Фаршированные яйца - 2-3 суток (при условии, что они были сварены вкрутую не менее 15 минут)
- Холодец можно хранить 3-4 дня.
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