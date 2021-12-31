Как продлить жизнь самому новогоднему салату - Оливье

Новый год вот уже скоро наступит и если вы решили много приготовить или купить салата Оливье, то эксперт рассказала можно ли его хранить до Рождества.

Чтобы ваш салат был более безопасным, микробиолог и бактериолог Оксана Вольская советует овощи запекать в фольге, нарезать и хранить отдельно от продуктов, которые содержат белок.

Эксперт напомнила, что салат нужно заправлять непосредственно перед употреблением. После того, как вы заправите салат Оливье его можно будет хранить не более 4 часов.

При этом без заправки он продержится до 40 часов. Правда есть одно условие, что в салате не будет огурцов и лука. Их в таком случае надо добавить перед заправкой.

Если у вас остались остатки заправленного салата, то их лучше выбросить.

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