Будьте осторожны: сочетание этих продуктов вызывает проблемы с желудком

Проблемы с желудком после новогоднего застолья часто бывают не от переедания или пищевого отравления. Причиной может стать сочетание продуктов, которые друг с другом "не дружат".

Оливье, селедка под шубой + много майонеза

На праздничных столах оливье, шуба и другие салаты с майонезом – маст хев. Если закусить это все еще и бутербродом с майонезом, колбасой и сыром, то ваша печень и поджелудочная точно будут в шоке. Такая нагрузка – настоящее издевательство над организмом.

Мандарины + продукты с большим количеством белка

Мандарины в сочетании с большим количеством белковой пищи могут вызвать изжогу. Эксперты рекомендуют развести эти продукты по времени, а с цитрусовыми во время праздников быть поосторожнее, так как есть риск заработать аллергию.

Фрукты + что угодно

У фруктов самый короткий период полураспада. Значит, они будут дольше находится в желудке. Сочетать их с другими продуктами нежелательно. Особенно это касается арбуза, дыни, груши и яблока.

Жирная рыба + майонез

Жирные омега-6 кислоты (они есть в селедке под шубой) в сочетании с майонезом дает переизбыток жира. А это может привести к эффекту системного воспаления и плохое самочувствие в стиле тяжелого похмелья будет обеспечено.

Очень важно! Если вы перед праздником соблюдали хотя бы три дня какие-то диеты, то исключите те продукты, которые вы не употребляли во время этой диеты. Есть риск впасть в острую дезадаптацию.

То есть, если вы не ели сладкого, молочного и крахмального, то кусок торта на Новый год может устроить настоящую ядерную реакцию.