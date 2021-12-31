Як продовжити життя самому новорічному салату - Олів'є
Новий рік ось уже скоро настане і якщо ви вирішили багато приготувати або купити салату Олів'є, то експерт розповіла чи можна його зберігати до Різдва.
Щоб ваш салат був більш безпечним, мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська радить овочі запікати у фользі, нарізати і зберігати окремо від продуктів, які містять білок.
Експерт нагадала, що салат потрібно заправляти безпосередньо перед вживанням. Після того, як ви заправите салат Олів'є його можна буде зберігати не більше 4 годин.
При цьому без заправки він протримається до 40 годин. Правда є одна умова, що в салаті не буде огірків і цибулі. Їх в такому випадку треба додати перед заправкою.
Якщо у вас залишилися залишки заправленого салату, то їх краще викинути.
Що за іншими салатами
- Олів'є - заправлений 4 години (незаправлений 40 годин),
- Шуба- 24 години (включаючи час просочення),
- Крабовий салат - 24 години заправлений і 48 годин незаправлений,
- Фаршировані яйця - 2-3 доби (за умови, що вони були зварені круто не менше 15 хвилин)
- Холодець можна зберігати 3-4 дні.
Нагадаємо, експерти розповіли, які продукти викликає проблеми зі шлунком.
Ми також писали про те, як приготувати незвичайний салат "Мімоза" без рибних консервів.