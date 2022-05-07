Как получить бесплатный QR паспорт для животного: для чего он нужен
За время войны количество потерявшихся любимцев возросло. Толпа незнакомых людей, другие животные, громкие звуки во время эвакуации пугают четвероногих. Собака может сорваться с поводка и убежать. Испуганная кошка будет потеряна на вокзале, если сломается переноска.
Найти животное при таких условиях очень сложно. Animal ID помогают облегчить поиск владельцам потерянных собак и кошек. Команда создала специальные жетоны для животных, при сканировании которых можно узнать всю необходимую информацию как о владельце, так и о найденном звере.
Как их получить сообщили на странице UA Animals.
Как получить такой жетон
- загрузите приложение Animal ID для Android или iOS;⠀
- зарегистрируйте онлайн-профиль вашего любимца
- получите жетон в пункте выдачи и просканируйте QR-код;
- повесьте жетон на ошейник животного.
Где можно забрать жетон
- Жетон можно получить бесплатно в сети АЗС "ОККО", зоомагазинов MasterZoo и магазинов АТБ.
- Если вы нашли потерянное животное, сканируйте QR-код на жетоне своим устройством, чтобы установить связь с владельцем.
"Команда UAnimals желает вам никогда не терять своих любимцев. А тем, кто сейчас ищет своего четвероногого, желаем как можно быстрее найти его", - сказано в сообщении команды.
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