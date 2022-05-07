Как получить бесплатный QR паспорт для животного: для чего он нужен

За время войны количество потерявшихся любимцев возросло. Толпа незнакомых людей, другие животные, громкие звуки во время эвакуации пугают четвероногих. Собака может сорваться с поводка и убежать. Испуганная кошка будет потеряна на вокзале, если сломается переноска.

Найти животное при таких условиях очень сложно. Animal ID помогают облегчить поиск владельцам потерянных собак и кошек. Команда создала специальные жетоны для животных, при сканировании которых можно узнать всю необходимую информацию как о владельце, так и о найденном звере.