Як продовжити термін дії закордонного паспорта в умовах війни: куди звертатися

Продовжити термін дії паспорта для виїзду за кордон тепер можна за один день. І для цього не потрібно повністю міняти документ. Українцям дозволили перетинати кордон під час війни із закордонним паспортом, термін дії якого продовжено.

Як продовжити дію закордонного паспорта і куди потрібно звертатися, розповіли на порталі Безоплатної правової допомоги.

"На період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено", - сказано в повідомленні.

Куди потрібно звертатися

Для продовження терміну дії закордонного паспорта потрібно звернутися до найближчого підрозділу Державної міграційної служби. Потрібно надасть такі документи:

Паспорт громадянина України

Закордонний паспорт, який потрібно продовжити

Заява

Вказується, що ці послуги для громадян України будуть безкоштовними та надаються в день звернення.

Можна оформити відразу два паспорти

Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів 7 травня затвердили експериментальний проєкт з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цей експериментальний проєкт дозволить українцям оформити закордонний і внутрішній паспорт одночасно і мінімізувати витрати часу на отримання або відновлення документів в умовах воєнного часу.