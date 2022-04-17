ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как получить загранпаспорт во время войны: пошаговая инструкция

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 14:58
Как получить загранпаспорт во время войны: пошаговая инструкция Фото: Как оформить загранпаспорт в Украине (bank.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны в Украине также можно оформить загранпаспорт. Такая процедура возможна, но протекает она с определенными особоливостями.

В материале Styler читайте, как сейчас в Украине оформить загранпаспорт.

Кто может выдавать загранпаспорта

  • территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы Украины (ГМС), размещенные на территориях, где не ведутся активные боевые действия;
  • временные центры оформления и выдачи документов.

Актуальную информацию о местонахождении, графике работы можно получить, обратившись в территориальные органы. Их контакты вы можете посмотреть по ссылке.

Также работают "горячие линии" ДМС:

  • по вопросам предоставления административных услуг обращайтесь по номерам:

+38 (050) 138-29-11 (Vodafon) – только голосовые звонки;

+38 (096) 915-00-28 (Киевстар) – голосовые звонки; за этим номером вы также имеете возможность пообщаться с оператором в мессенджере “Whatsapp” с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков);

  • по вопросам проверки состояния оформления документов:

+38 (096) 033-24-42 (Киевстар) – голосовые звонки; за этим номером вы также имеете возможность пообщаться с оператором в мессенджере “Whatsapp” с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

Время работы "горячей линии": с 9:00 до 18:00.

Оформить документы можно в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства.

Для внесения данных о несовершеннолетних детях в загранпаспорт одного из родителей следует предоставить:

  • загранпаспорт;
  • заявление по форме (Приложение 1);
  • свидетельство о рождении (в случае отсутствия свидетельства – выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения);
  • две фотокарточки ребенка (3,5 х 4,5 см);
  • документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя.

Для продления действия загранпаспорта на 5 лет следует подать заявление установленной формы и паспорт.

Внести данные о несовершеннолетних детей в загранпаспорт одного из родителей или продлить свой загранпаспорт можно также через дипломатические / консульские представительства Украины.

Как оплатить загранпаспорт

Оплатить услуги по оформлению паспорта гражданина Украины в форме карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно на официальном веб-сайте Государственной миграционной службы Украины с помощью соответствующего электронного сервиса "Онлайн-оплата услуг".

Сервис доступен по ссылке.

Обратите внимание: оплата услуг с помощью указанного сервиса доступна для ограниченного перечня подразделений ГМС, а именно – тех, которые находятся вне зоны проведения активных боевых действий.

Также оплатить услуги по оформлению документов также можно самостоятельно в любом выбранном вами банке (реквизиты для оплаты услуг можно получить с помощью электронного сервиса Платежные реквизиты.

Как мы ранее сообщали, в столице возобновили работу центры предоставления административных услуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
паспорт
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку