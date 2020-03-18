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Киеврада разрабатывает план запуска метро с ограничениями

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 18:32
Киеврада разрабатывает план запуска метро с ограничениями
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Чиновники считают, что метро должно перевозить сотрудников важных предприятий

Из-за карантина в Киеве местные власти разрабатывают план запуска метро с ограничениями. Об этом в Facebook заявил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

По его словам, неработающий метрополитен доставляет много проблем жителям Киева.

"Депутатский корпус сейчас разрабатывает спецмероприятия, которые должны быть введены для того, чтобы метро в ограниченном режиме, но все-таки заработало. Для этого нужно будет просить Кабмин внести изменения в постановление", - заявил Прокопив.

Про метрополітен

Кияни! Ми чуємо ваші скарги щодо закриття метро. Непрацюючий метрополітен – величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів. Особисто я проти того, щоб метрополітен був повністю закритим. Зараз разом із колегами ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями. Метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста. У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи. #Прокопів #київрада #менджерстолиці #карантин #метро #київ

Опубліковано Володимир Прокопів Середа, 18 березня 2020 р.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства о закрытии метрополитенов не будут менять. Он также отметил, что задача правительства - максимально ограничить скопление большого количества людей.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируют, за соблюдением нормы о количестве пассажиров будет следить полиция. Кроме того, в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок.

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