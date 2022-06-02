Продажу алкоголя продлили. Но можно ли пить после 19:00?

В Киеве официально разрешили продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00 . В барах и заведения общественного питания будут продавать дольше - до 22:00. Но вечернее употребление негативно сказывается на состоянии здоровья и даже может привести к "слепому алкоголизму".

Можно ли пить алкоголь по вечерам и в каком количестве - читайте в материале Styler ниже.

Употребление алкоголя вечером и перед сном очень вредно для здоровья. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на печень. А еще - это чревато набором лишних килограммов.

Но самое опасное, ежедневный бокал вина перед сном для расслабления, пару баночек пива - быстро перерастают в алкогольную зависимость.

Алкоголь ведет к набору веса

В 100 г сухого вина - 64 ккал, в 100 г полусухого вина - 78 ккал. 100 г полусладкого вина или шампанского - около 100 ккал. В 100 г водки - 235 ккал, коньяка - 240 ккал, виски - 220 ккал. В 100 г пива - от 50 до 80 ккал (зависит от сорта), а самый калорийный ликер - до 330 ккал на 100 г.

При употреблении за ужином стандартной нормы - вред здоровью наносится минимальный.

Стандартная норма алкоголя это:

пиво - 250-330 мл

сухое вино - 100-125 мл

крепленое вино - 70 мл

крепкие спиртные напитки - 30 мл

Кроме того, есть у алкоголя еще одна интересная особенность - он вызывает аппетит. То есть, если вы решили после ужина выпить бокал или два вина, то потянетесь за сыром, чем-то сладким.

Ну а пиво располагает к употреблению чипсов, орешков и других закусок с солью. А это уже не 100-300 ккал, а раза в три, а то и в пять больше.

Вечером, перед сном, употребление такого объема особенно вредно, так как вы отправитесь спать, а не сгонять набранное. А алкоголь замедляет метаболизм.

Алкоголь выводит жидкость

Любой алкоголь является диуретиком и способствует выводу жидкости из организма. А восполнить ночью эту жидкость вы не сможете. А значит будет удар по печени, почкам и утром вы проснетесь в очень помятом состоянии.

Особенно это важно в летний период и именно поэтому врачи не рекомендуют пить спиртное в жару. Человек и так потеет, теряет жидкость, а еще и перегружает организм алкоголем и выводом дополнительной жидкости.

Алкоголь не снимает стресс

Самое опасное заблуждение, так как алкоголь вроде бы помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня или перед сном, но одновременно с этим перегружает организм, бьет по печени и сердечно-сосудистой системе.

И самое опасное в этом, что снять напряжение или стресс по вечерам с помощью спиртного - быстро перерастает в привычку.

Алкоголь краткосрочно расслабляет организм и повышает настроение за счет повышения дофамина - гормона удовольствия.

Несколько недель ежедневного употребления приведет к тому, что для состояния эйфории вам нужна будет доза побольше, например, не 150 мл вина, а уже 200.

Начнет образовываться тетрагидроизохинилин - вещество, которое блокирует выработку дофамина и серотонина. Человек перестает получать удовольствие без дополнительной стимуляции, начнет впадать в депрессию и уничтожать алкоголем тысячи нейронов.

А еще через месяц вы поймете, что без дозы алкоголя расслабиться и заснуть у вас не получается. И все - вы в капкане.

Для успокоения вечером стоит употреблять травяные чаи и молочные коктейли с медом. А можно выпить обычный чай с медом.

Пиво не утоляет жажду

Начинается лето и многие люди снова начнут пить пиво вместо воды. Не делайте так, этим вы вредите организму. И пиво жажду не утоляет, даже если при виде баночки холодного пива у вас появляется сухость в горле.

Алкоголь уничтожает внешность

Частое употребление алкоголя приводит к нарушению эластичности кожи и преждевременному старению - появляется краснота и отечность, кожа становится сероватой, появляются синяки под глазами и морщины.

Что же делать?

Если вы раз в неделю или даже два позволите себе во время ужина стандартную дозу алкоголя, о которой мы писали выше - то сильно своему организму вы не навредите. Ужин при этом должен быть сытным и не позднее, чем за 2-3 часа до сна.

А после - прогуляйтесь на свежем воздухе и выпейте обязательно стакан или два обычной воды, чтобы избежать обезвоживания.