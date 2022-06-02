В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах
Фото: В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 2 июня, в Киеве официально продлили время продажи алкоголя в магазинах. Теперь алкогольные напитки можно приобрести с 11:00 до 19:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
При этом продажа алкоголя в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.
Напомним, с 25 мая жителям Николаевской области разрешили покупать алкогольные напитки по будням.
Кроме того, в Черниговской области запретили продажу алкоголя.