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В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах

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Киев, Четверг 02 июня 2022 11:25
В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах Фото: В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 июня, в Киеве официально продлили время продажи алкоголя в магазинах. Теперь алкогольные напитки можно приобрести с 11:00 до 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом продажа алкоголя в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.

Напомним, с 25 мая жителям Николаевской области разрешили покупать алкогольные напитки по будням.

Кроме того, в Черниговской области запретили продажу алкоголя.

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Киев КГГА
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