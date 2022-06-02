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Продаж алкоголю продовжили. Але чи можна пити після 19:00?

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Четвер 02 червня 2022 20:26
Продаж алкоголю продовжили. Але чи можна пити після 19:00? Фото: чи можна пити алкоголь вечорами і перед сном (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Києві офіційно дозволили продавати алкоголь в магазинах з 11:00 до 19:00. У барах і заклади громадського харчування продаватимуть довше - до 22:00. Але вечірнє вживання негативно позначається на стані здоров'я і навіть може привести до "сліпого алкоголізму".

Чи можна пити алкоголь вечорами та в якій кількості - читайте в матеріалі Styler нижче.

Вживання алкоголю ввечері та перед сном дуже шкідливо для здоров'я. Це створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему, на печінку. А ще - це загрожує набором зайвих кілограмів.

Але найнебезпечніше, щоденний келих вина перед сном для розслаблення, пару баночок пива - швидко переростають в алкогольну залежність.

Алкоголь веде до набору ваги

У 100 г сухого вина - 64 ккал, в 100 г напівсухого вина - 78 ккал. 100 г напівсолодкого вина або шампанського - близько 100 ккал. У 100 г горілки - 235 ккал, коньяку - 240 ккал, віскі - 220 ккал. У 100 г пива - від 50 до 80 ккал (залежить від сорту), а найкалорійніший лікер - до 330 ккал на 100 г.

При вживанні за вечерею стандартної норми - шкода здоров'ю наноситься мінімальна.

Стандартна норма алкоголю це:

пиво - 250-330 мл

сухе вино - 100-125 мл

кріплене вино - 70 мл

міцні спиртні напої - 30 мл

Крім того, є в алкоголю ще одна цікава особливість - він викликає апетит. Тобто, якщо ви вирішили після вечері випити келих або два вина, то потягнетеся за сиром, чимось солодким.

Ну а пиво розташовує до вживання чіпсів, горішків та інших закусок з сіллю. А це вже не 100-300 ккал, а рази в три, а то і в п'ять більше.

Увечері, перед сном, вживання такого обсягу особливо шкідливо, оскільки ви підете спати, а не зганяти набране. А алкоголь уповільнює метаболізм.

Алкоголь виводить рідину

Будь-який алкоголь є діуретиком і сприяє виведенню рідини з організму. А заповнити вночі цю рідину ви не зможете. А значить буде удар по печінці, нирках і вранці ви прокинетеся в дуже пом'ятому стані.

Особливо це важливо в літній період і саме тому лікарі не рекомендують пити спиртне в спеку. Людина і так потіє, втрачає рідину, а ще й перевантажує організм алкоголем і виведенням додаткової рідини.

Алкоголь не знімає стрес

Найнебезпечніша омана, оскільки алкоголь начебто допомагає розслабитися після важкого робочого дня або перед сном, але одночасно з цим перевантажує організм, б'є по печінці та серцево-судинній системі.

І найнебезпечніше в цьому, що зняти напругу або стрес вечорами за допомогою спиртного - швидко переростає у звичку.

Алкоголь короткостроково розслабляє організм і підвищує настрій за рахунок підвищення дофаміну - гормону задоволення.

Кілька тижнів щоденного вживання призведе до того, що для стану ейфорії вам потрібна буде доза побільше, наприклад, не 150 мл вина, а вже 200.

Почне утворюватися тетрагідроізохінілін - речовина, яка блокує вироблення дофаміну і серотоніну. Людина перестає отримувати задоволення без додаткової стимуляції, почне впадати в депресію і знищувати алкоголем тисячі нейронів.

А ще через місяць ви зрозумієте, що без дози алкоголю розслабитися і заснути у вас не виходить. І все - ви в капкані.

Для заспокоєння ввечері варто вживати трав'яні чаї та молочні коктейлі з медом. А можна випити звичайний чай з медом.

Пиво не втамовує спрагу

Починається літо і багато людей знову почнуть пити пиво замість води. Не робіть так, цим Ви шкодите організму. І пиво спрагу не втамовує, навіть якщо побачивши баночку холодного пива у вас з'являється сухість в горлі.

Алкоголь знищує зовнішність

Часте вживання алкоголю призводить до порушення еластичності шкіри та передчасного старіння - з'являється почервоніння і набряклість, шкіра стає сіруватою, з'являються синці під очима і зморшки.

Що ж робити?

Якщо ви раз на тиждень або навіть два дозволите собі під час вечері стандартну дозу алкоголю, про яку ми писали вище - то сильно своєму організму ви не нашкодите. Вечеря при цьому повинен бути ситним і не пізніше, ніж за 2-3 години до сну.

А після - прогуляйтеся на свіжому повітрі та випийте обов'язково склянку або дві звичайної води, щоб уникнути зневоднення.

До речі, вчені нещодавно розповіли про те, як алкоголь може зруйнувати сон.

І ми раніше розповідали про те, які п'ять способів допоможуть витягнути людину з алкогольної залежності.

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