Тут продають скарби і шедеври. 5 найдорожчих аукціонів світу

Christie’s (Лондон, Нью-Йорк)

Christie’s - це один з найстаріших і найбільших аукціонних будинків світу, який був заснований ще в 1766 році. Відомий своїми рекордами в галузі мистецтва, Christie’s виставляє на продаж найбільш унікальні й дорогі предмети.

Наприклад, у 2017 році на аукціоні Christie’s було продано картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" за рекордні 450 млн доларів. Це є найбільша сума, отримана за твір мистецтва на аукціоні. Також аукціонний будинок продав кілька колекцій розкішних годинників та рідкісних автомобілів, що встановили нові світові рекорди.

Відомо, що Christie’s часто організовує приватні торги для найбагатших клієнтів, де лоти можуть досягати мільйонних сум, що робить цей аукціон символом розкоші та елітарності.

Sotheby’s (Лондон, Нью-Йорк)

Sotheby’s - ще один з найбільших і найбільш престижних аукціонів, що має понад 270 років історії. Відомий своєю вражаючою колекцією мистецтва, антикваріату та ювелірних виробів, Sotheby’s часто виставляє найрідкісніші і дорогі лоти.

У 2019 році аукціон Sotheby’s у Нью-Йорку продав картину Пабло Пікассо "Les Femmes d’Alger" за неймовірні 179,4 млн доларів, що стало рекордною сумою для художника. Також на цьому аукціоні було продано чимало дорогих ювелірних прикрас, включаючи кільце з діамантом 59,6 карат, яке пішло за 71,2 млн доларів.

Sotheby’s славиться своїми колекціями, що включають роботи найбільших майстрів, антикварні предмети та унікальні артефакти, які часто стають об’єктами інвестицій для заможних колекціонерів.

Картина Пікассо "Алжирські жінки" (фото: Вікіпедія)

Phillips (Нью-Йорк, Лондон)

Phillips є аукціонним будинком, який спеціалізується на сучасному мистецтві, годинниках, фотографії та інших елітних предметах. Хоча Phillips є молодшим гравцем у порівнянні з Christie’s і Sotheby’s, він вже здобув репутацію завдяки продажам неймовірно дорогих лотів.

Наприклад, у 2018 році Phillips продав картину Джанфранко Гільді "Зірки" за 33,1 млн доларів. Успішні продажі елітних годинників на аукціонах Phillips також стали важливим фактором для привернення уваги найбагатших колекціонерів.

У 2019 році вони продали годинник Paul Newman’s Rolex за 17,8 млн доларів, що стало одним з найбільших продажів на ринку колекційних годинників.

Bonhams (Лондон, Нью-Йорк)

Bonhams відомий своєю різноманітною колекцією предметів мистецтва, автомобілів, антикваріату та вин. На аукціонах Bonhams регулярно виставляються рідкісні предмети, які привертають увагу колекціонерів з усього світу.

Одним з найбільших продажів був аукціон в 2018 році, коли вартість старовинного автомобіля Ferrari 250 GTO досягла 48,4 млн доларів, що стало рекордною ціною для цього бренду. Bonhams також спеціалізується на вині, і в 2019 році в їхньому аукціоні було продано винну колекцію, оцінену в понад 12 млн доларів.

Ретро-авто, призначені для продажу на аукціоні Bonham у 2012 році (фото: Вікіпедія)

Heritage Auctions (Даллас, Лос-Анджелес)

Heritage Auctions - це аукціон, який відомий завдяки продажу рідкісних монет, коміксів, іграшок та спортивних артефактів. У 2021 році аукціон Heritage продав картину Джорджа Беллоуза "Молодий кінь" за 30,5 млн доларів, що стало рекордним продажем для аукціону в цій категорії.

Однак на цьому аукціоні також часто виставляються рідкісні колекційні предмети, такі як монети чи спортивні картки. Наприклад, у 2021 році картка бейсбольного гравця Майка Траута була продана за 3,9 млн доларів, встановивши новий рекорд для спортивних карток.

Heritage Auctions також відомий великою кількістю аукціонів, що проходять в Інтернеті, що дозволяє залучати колекціонерів з усього світу.