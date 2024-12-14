Здесь продают сокровища и шедевры. 5 самых дорогих аукционов мира

Christie's (Лондон, Нью-Йорк)

Christie's - это один из старейших и крупнейших аукционных домов мира, который был основан еще в 1766 году. Известный своими рекордами в области искусства, Christie's выставляет на продажу самые уникальные и дорогие предметы.

Например, в 2017 году на аукционе Christie's была продана картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" за рекордные 450 млн долларов. Это самая большая сумма, полученная за произведение искусства на аукционе. Также аукционный дом продал несколько коллекций роскошных часов и редких автомобилей, которые установили новые мировые рекорды.

Известно, что Christie's часто организует частные торги для самых богатых клиентов, где лоты могут достигать миллионных сумм, что делает этот аукцион символом роскоши и элитарности.

Sotheby's (Лондон, Нью-Йорк)

Sotheby's - еще один из крупнейших и наиболее престижных аукционов, имеющий более 270 лет истории. Известный своей впечатляющей коллекцией искусства, антиквариата и ювелирных изделий, Sotheby's часто выставляет самые редкие и дорогие лоты.

В 2019 году аукцион Sotheby's в Нью-Йорке продал картину Пабло Пикассо "Les Femmes d'Alger" за невероятные 179,4 млн долларов, что стало рекордной суммой для художника. Также на этом аукционе было продано немало дорогих ювелирных украшений, включая кольцо с бриллиантом 59,6 карат, которое ушло за 71,2 млн долларов.

Sotheby's славится своими коллекциями, включающими работы величайших мастеров, антикварные предметы и уникальные артефакты, которые часто становятся объектами инвестиций для состоятельных коллекционеров.

Картина Пикассо "Алжирские женщины" (фото: Википедия)

Phillips (Нью-Йорк, Лондон)

Phillips является аукционным домом, который специализируется на современном искусстве, часах, фотографии и других элитных предметах. Хотя Phillips является более молодым игроком по сравнению с Christie's и Sotheby's, он уже заработал репутацию благодаря продажам невероятно дорогих лотов.

Например, в 2018 году Phillips продал картину Джанфранко Гильди "Звезды" за 33,1 млн долларов. Успешные продажи элитных часов на аукционах Phillips также стали важным фактором для привлечения внимания самых богатых коллекционеров.

В 2019 году они продали часы Paul Newman's Rolex за 17,8 млн доларов, что стало одной из крупнейших продаж на рынке коллекционных часов.

Bonhams (Лондон, Нью-Йорк)

Bonhams известен своей разнообразной коллекцией предметов искусства, автомобилей, антиквариата и вин. На аукционах Bonhams регулярно выставляются редкие предметы, которые привлекают внимание коллекционеров со всего мира.

Одной из крупнейших продаж был аукцион в 2018 году, когда стоимость старинного автомобиля Ferrari 250 GTO достигла 48,4 млн долларов, что стало рекордной ценой для этого бренда. Bonhams также специализируется на вине, и в 2019 году в их аукционе была продана винная коллекция, оцененная в более чем 12 млн долларов.

Ретро-авто, предназначенные для продажи на аукционе Bonham в 2012 году (фото: Википедия)

Heritage Auctions (Даллас, Лос-Анджелес)

Heritage Auctions - это аукцион, который известен благодаря продаже редких монет, комиксов, игрушек и спортивных артефактов. В 2021 году аукцион Heritage продал картину Джорджа Беллоуза "Молодая лошадь" за 30,5 млн долларов, что стало рекордной продажей для аукциона в этой категории.

Однако на этом аукционе также часто выставляются редкие коллекционные предметы, такие как монеты или спортивные карточки. Например, в 2021 году карточка бейсбольного игрока Майка Траута была продана за 3,9 млн долларов, установив новый рекорд для спортивных карточек.

Heritage Auctions также известен большим количеством аукционов, проходящих в Интернете, что позволяет привлекать коллекционеров со всего мира.