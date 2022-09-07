Продают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцы

По его словам, в первый день работы заведение посетила целая куча клиентов.

В частности, первое заведение в Токио, где можно заказать традиционные украинские блюда, получило название "Смачного". В первый день работы в заведение пришел и посол Сергей Корсунский, назвав запуск украинского ресторана в столице Японии "маленьким тихим праздником".

"Здесь работают наши украинцы, которые эвакуировались в Японию. И пусть меню пока что маленькое, и все еще только начинается, мы проверили - настоящий борщ, котлетки по-киевски и голубцы - вкусные, посетителей полно", - написал Корсунский.

В комментариях пользователи пишут, что цены в ресторане, как на столицу Японии, являются демократичными. Также они надеются, что таких заведений будет больше.

В Токио открыли первый украинский ресторан (facebook.com/s.v.korsunsky)