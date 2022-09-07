Продають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженці

За його словами, у перший день роботи заклад відвідала ціла купа клієнтів.

Зокрема, перший заклад у Токіо, де можна замовити традиційні українські страви, отримав назву "Смачного". У перший день роботи у заклад завітав й посол Сергій Корсунський, назвавши запуск українського ресторану у столиці Японії "маленьким тихим святом".

"Тут працюють наші українці, які евакуювалися до Японії. І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили - борщ справжній, котлетки по-київськи і голубці - смачнющі, відвідувачів повно", - написав Корсунський.

У коментарях користувачі пишуть, що ціни у ресторані, як на столицю Японії, є демократичними. Також вони сподіваються, що таких закладів буде більше.

У Токіо відкрили перший український ресторан (facebook.com/s.v.korsunsky)