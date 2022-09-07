ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцы

Новина українською →
Токио, Среда 07 сентября 2022 20:48
Продают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцы В Токио открыли украинский ресторан (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Токио, что в Японии открыли первый ресторан украинской кухни. Заведение взяло на работу украинцев, которые эвакуировались в островную страну после начала полномасштабного вторжения России.

Об открытии ресторана сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook.

По его словам, в первый день работы заведение посетила целая куча клиентов.

В частности, первое заведение в Токио, где можно заказать традиционные украинские блюда, получило название "Смачного". В первый день работы в заведение пришел и посол Сергей Корсунский, назвав запуск украинского ресторана в столице Японии "маленьким тихим праздником".

"Здесь работают наши украинцы, которые эвакуировались в Японию. И пусть меню пока что маленькое, и все еще только начинается, мы проверили - настоящий борщ, котлетки по-киевски и голубцы - вкусные, посетителей полно", - написал Корсунский.

В комментариях пользователи пишут, что цены в ресторане, как на столицу Японии, являются демократичными. Также они надеются, что таких заведений будет больше.

Продают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцыПродают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцыПродают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцыПродают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцыПродают борщ и голубцы: в Токио открыли первый украинский ресторан, где работают беженцыВ Токио открыли первый украинский ресторан (facebook.com/s.v.korsunsky)

Ранее мы сообщали, что борщ внесли в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Также мы писали, что украинское блюдо вошла в рейтинг лучших в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Токио борщ
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь