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Продають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженці

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Токіо, Середа 07 вересня 2022 20:48
Продають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженці У Токіо відкрили український ресторан (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Токіо, що в Японії відкрили перший ресторан української кухні. Заклад взяв на роботу українців, які евакуювалися до острівної країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про відкриття ресторану повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook.

За його словами, у перший день роботи заклад відвідала ціла купа клієнтів.

Зокрема, перший заклад у Токіо, де можна замовити традиційні українські страви, отримав назву "Смачного". У перший день роботи у заклад завітав й посол Сергій Корсунський, назвавши запуск українського ресторану у столиці Японії "маленьким тихим святом".

"Тут працюють наші українці, які евакуювалися до Японії. І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили - борщ справжній, котлетки по-київськи і голубці - смачнющі, відвідувачів повно", - написав Корсунський.

У коментарях користувачі пишуть, що ціни у ресторані, як на столицю Японії, є демократичними. Також вони сподіваються, що таких закладів буде більше.

Продають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженціПродають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженціПродають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженціПродають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженціПродають борщ та голубці: у Токіо відкрили перший український ресторан, де працюють біженціУ Токіо відкрили перший український ресторан (facebook.com/s.v.korsunsky)

Раніше ми повідомляли, що борщ внесли в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО.

Також ми писали, що українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі.

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Токио борщ
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